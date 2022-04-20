確診者來看球　台南市府要求統一獅全面清消球場

▲台南有確診個案16日前往台南棒球場看統一獅隊台南主場比賽，統一獅粉絲團PO公告，籲球迷接到簡訊請配合自主健康管理。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南19日下午發布軍營相關傳播鏈案37089在16日晚，曾前往台南市棒球場看台南主場對富邦悍將隊比賽，獅一隊在臉書官方粉絲團公告表示，球迷若有收到簡訊，請配合規定自主健康管理，若沒收到簡訊，請勿驚慌。

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▲統一獅粉絲團PO公告，籲球迷接到簡訊請配合自主健康管理。（圖／翻攝自統一獅粉絲團）

據了解，台南市長黃偉哲在19日下午防疫紀者會中公布台南新增45例確診個案，其中發布軍營相關傳播鏈案37089，在4月16日下午4時至晚上9時，曾前往台南市棒球場看台南主場對富邦悍將隊比賽，統一獅隊等也收到台南市衛生局通知，台南棒球場管理單位統一獅隊，目前已配合衛生局防疫措施，針對台南市棒球場進行全面清消，維持場域安全。統一獅隊於在臉書官方粉絲團上發文指出：「今日疫情指揮中心公告 4/16(六)16:00－21:00 於台南棒球場出現確診者足跡，當日賽事為富邦悍將對戰統一獅賽事。目前已配合政府防疫措施，將針對台南市棒球場進行全面清消，維持場域安全。

因職棒賽事均有落實1922簡訊實名制度，假若與確診者足跡重疊須自主健康管理者，將會收到政府發送簡訊，屆時請配合政府防疫落實自主管理等，若未收到簡訊者，請勿驚慌，球團也提醒 4/16(六)進場的球迷朋友可進行自行篩檢與自我健康檢測，期間仍可正常上班上課，但應全程配戴口罩並於早晚量測體溫。若有發燒、腹瀉、上呼吸道、嗅味覺異常⋯等症狀，請配合政府相關防疫措施進行後續快篩檢測或就醫程序′」。