台南+23！阿妹演唱會再+4確診　某大型科技廠累計6人染疫

▲台南市長黃偉哲公布台南確診個案+23，18案是舊傳播鏈，5案是新案，目前尚在疫調中，請民眾打疫苗打好打滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲20日公布新增23本案確診，分別為參加阿妹演唱會衍生相關個案8名、科技公司職場衍生個案4名、小琉球旅遊團相關個案3名、軍營相關1名、學校個案相關接觸者1名、參加拳擊體驗課程而染疫1名及新增疫調中個案5名，請民眾儘速將疫苗打好打滿。

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台南市衛生局長許以霖指出，公布之個案37549在4月10日曾參加阿妹演唱會，後於美語補習班接觸個案36685、37551；案36685同時為某國小合唱團成員，15日至18日與其他團員前往台東表演，同合唱團相關人員案38672、38673、38674、39295因而確診；另38677、38700、39294、39897等4名個案於參加演唱會後，分別出現發燒、喉嚨痛、頭痛等不適症狀，採檢後PCR陽性確診。





案39896、39900、40366、40367等4人為某科技廠職場衍生個案，其中案39900、40366、40367等3人因個案37870確診而被匡列，採檢後陽性確診；案39896因18日喉嚨不適，自行快篩呈現陽性，至醫院採檢後陽性確診。





案39296、39298為小琉球旅遊團衍生個案，因案31338曾與小琉球旅遊團相關個案29353、30341、30342、30750聚會，案31338在4月12日又與案39296、39298一同北上參加阿妹演唱會，案39296、39298因而確診；案39300為案29353之母，於居家隔離期間確診。





案38675為某軍營相關個案、台南市個案36168同住家人，因案36168確診而被匡列為居家隔離者，19日PCR陽性確診，同日出現發燒症狀。案39899為案32352同住家人，因案32352於15日確診而被匡列居家隔離，19日出現發燒、咳嗽症狀，安排至醫院採檢後陽性確診。





案39297與昨日公布之4名個案36684、37086、37553、37868於14日一同於北區和順里活動中心前廣場參與拳擊體驗課程，18日出現喉嚨痛症狀，因接觸一同參加拳擊課程的其他4人而被匡列採檢，PCR陽性確診。





另5名感染源疫調中個案38678、39299、39898、40365、40368當中2人分別有台北及高雄旅遊史，感染源及接觸者皆持續疫調、匡列中。

台南市教育局指出，截至4月20下午2時許，台南市國中小校園停課情形統計：1、預防性停課：18校32班。2、因1人確診，「班級」停課：1校、1園，共2班；3、(依照新標準)因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：3校。

