台南學甲警科技護瓜　捍衛瓜農辛苦成果

▲台南市學甲分局將以空中巡邏隊，輔以水利署紅外線攝影機組、民間籌設的車牌辨識系統鏡頭等設備，以科技設備護瓜，守護瓜農心血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區西瓜產季即將到來，學甲警方連續多年護瓜勤務深受瓜農好評，今年適逢學甲警分局成立空中巡邏隊，輔以水利署紅外線攝影機組、民間籌設的車牌辨識系統鏡頭等設備，將以科技設備護瓜，誓要將宵小拒於瓜田之外。

今年西瓜遭逢霪雨產量減少，預期市場價格將高於往年。學甲警分局針對本次護瓜勤務，除以不定時、不定線方式巡視瓜田外，另有三慶里里民自籌頂洲巡守隊執行瓜田巡邏任務，約莫150人的瓜農們全天候注意瓜田動靜，透過護瓜大聯盟群組傳遞訊息，一有風吹草動將即刻啟動報案機制。

學甲警分局長蔡宗昌表示，分局以巡邏、空拍機、攝影機、車牌辨識監視器等設備，配合150人「護瓜大聯盟」掌握瓜田周遭狀況，透過警力結合民力，藉以告誡宵小切勿對瓜果起歹念。今年學甲分局特於日前舉行護瓜誓師大會，結合警用民用機車40部、巡邏車2部，運用警民合力，如頂洲巡守隊、護瓜聯盟、學甲警分局警力；勤務現場紅藍爆閃燈齊閃，燈河猶如一條蜈蚣陣遶境，作為護瓜勤務開路先鋒，展現本次勤務護瓜維護治安決心，共同守護瓜農財產安全，讓瓜農的辛勞成果順利上市。