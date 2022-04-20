台南市超前部署　黃偉哲：居家照護等三重點同時推動

▲台南市長黃偉哲指出，居家照護在未來如果大量確診者發生，是不可避免的一個方向，台南市超前部署將依三重點進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，目前台南市的醫療量能還相當夠，包括專責病床的佔床率，大概20％左右，居家照護在未來如果大量確診者發生，是不可避免的一個方向，台南市超前部署將依三重點進行。

黃偉哲表示，因應疫情除盤點台南市醫療量能整備外，一、呼籲市民完整接種COVID-19疫苗及追加劑；2、提升醫療量能（加強型集中檢疫所收治輕症病患）；3、建置居家照護系統,隨時準備啟動，健康照護團隊。目前健康照護團隊將由成醫、奇美等4間主責醫院、600間以上基層診所、31間網絡醫院及37區衛生所組成，進行健康照護、個案關懷、健康評估、遠距醫療、送藥、急重症後送等。

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黃偉哲請市民放心，「市府專責病床調配還是可以，但是市府不會等到專責病床都滿了以後，才開始再去找集中檢疫所，甚至居家照護，居家照護在未來如果大量確診者發生，是不可避免的一個方向，主要是以輕症跟無症狀的為主，但是重要的關鍵就在於當無症狀轉成有症狀，或是輕症轉成中重症的時候，在哪個時間點要趕快把他轉院？陳時中部長說一天超過1500例確診的時候，就可以啟動居家照護，其實19日1626例已經超過了，所以說各縣市都要做好一些備援的措施，也就是說，第一個是居家照護，第二個是集中檢疫所，第三個是專責醫院的準備，這三個層次的部分台南市都要準備，所以19日起是先讓專責醫院先做好整備工作，同時三項防疫重點也同時推動。」