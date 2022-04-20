新北居隔今破1萬6　侯友宜曝難處「民眾接到居隔書要等2、3天」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

本土疫情延燒，新北市居家隔離人數更破1萬6千人，對此，新北市長侯友宜表示，中央居家隔離的文書作業、資訊系統需要盡快改善，不然從通報、匡列、核定到寫居隔書，一來一往，會讓民眾在接到居家隔離書就要等上2、3天，甚至3、4天以上。

侯友宜說，目前最大的困難是，在居家隔離以及匡列的過程中，整個通報的系統上都要上傳，然後在Trace系統核定下來，在地方又要書寫居隔書，這些一來一往所有的判斷，然後會讓民眾在接到居家隔離書就要等上2、3天，甚至3、4天以上。

侯友宜指出，文書作業、資訊系統都沒有辦法在短時間裡面做好改善的話，基層同仁在執行上很多的人力、物力就會無法接得上，也讓民眾在那邊耗時間等，讓他有不安，所以在這些系統的改變，如何簡政便民是非常重要的一環。

侯友宜表示，居家隔離數像新北市今天16,771，還會繼續地往前上升，那基層同仁也沒有辦法負擔這麼大的量，所以如何簡化流程或是在居家隔離如何採取更變通的方式來做，中央在整個制度面也要做好重新的思考，這才是一個最重要的，「因為除了居家隔離的量，新北市的居家照護也是會越來越高。」

對於新上路的居家照護，侯友宜指出，目前人數1885，還可以承接的來，新北市府也會不斷的去做好調整步伐，這麼大的量都是要在第一線的工作夥伴來負責任，所以如何減輕他們沒有必要的文書作業以及不必要的電話聯繫的方式，這個中央都是要去做好彈性調整。