居隔每天補助1千元！「7大資格、申請方式」一次看　照顧假也可領

▲若家中有生活無法自理之受照顧者被匡列隔離，家長也可申請防疫補償金。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土連5日破千例，多所學校遭病毒攻陷停課，不少家長焦急詢問，學校通知孩子停課，「小孩可以申請防疫補償金嗎？我可以申請照顧者補償嗎？」粉專《衛福部1957福利諮詢專線》今（19）日提醒，前提必須收到衛生局開立的「居家隔離通知書」，符合資格者可申請每日1000元。申請資格及方式帶你一次看懂。

根據《衛福部1957福利諮詢專線》粉專指出，學校停課，想申請「防疫補償金」者必須先檢查自己及孩子是否收到衛生局（所）開立的居家隔離通知書，這一定要有！若學校採預防性停課，孩子未與確診者接觸，「不會收到居家隔離通知書，就沒有補償金可以申請哦！」

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「防疫補償金」分為本人被匡列隔離的防疫補償金與照顧者防疫補償：

－本人須符合之資格

1.接獲衛生主管機關開立居家離通知書

2.隔離期間未領有薪水

3.未違反隔離規定

－照顧者防疫補償需符合之資格

1.照顧生活無法自理（見下表）之受匡列隔離對象

2.受照顧者接受居家隔離通知書

3.受照顧者未違反隔離規定

4.照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作

▼被匡列的本人申請防疫補償金。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）

▼照顧者防疫補償資格說明。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）

▼生活無法自理之受照顧者對象。（圖／取自《衛福部1957福利諮詢專線》粉專）

▼有領薪水就無法申請防疫補償金。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）

符合上述資格者可申請每日1000元，申請方式可採線上申請或臨櫃受理。

►線上申請按這邊