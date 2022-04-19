「為何3小時派不出救護車？」　戴瑋姍：後送新北沒做好無可推諉

▲侯友宜哽咽。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

新北2歲男童確診後突發重症搶救不治，新北市長侯友宜19日語帶哽咽表示，盡力了很自責，而對於延誤就醫的爭議，他也表示，明天中央會召開會議擬定方向。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍表示，後送新北市府沒做好，這點無可推諉，市長還沒說清楚，為何3小時派不出救護車。

指揮中心4/16日公布10例中重症個案，其中一名為新北市2歲幼童，沒有接種疫苗，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器。藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。

侯友宜今早語帶哽咽地對外說明，其實今天一早在開會的時候聽到最難過的消息，就是這名小弟弟已經離開人世，「我非常難過、不捨跟哀痛，雖然我們盡了全力，所有醫療人員在第一時間極力搶救小弟弟生命，卻挽回不了。」

對於男童父親質疑1922與衛生所互踢皮球，延誤就醫的爭議，侯友宜表示，中央的相關規範在這麼多限制下要快速調整，「中央在明天會召開整個兒科專家的會議，針對小兒的就醫指引會重新做好擬定方向。」

對此，戴瑋姍表示，錯失的黃金救援三小時，小男孩的爸爸不斷撥打衛生所的電話沒人接，請1922聯繫衛生局，119說要聯繫衛生所，就這樣無限輪迴、無能為力。

戴瑋姍說，侯友宜在記者會上，哽咽把責任歸咎於「中央對流行病管制太多」，千錯萬錯都是別人的錯，但後送工作完全由地方政府負責，新北市政府就是沒做好，這點無可推諉。

「市長還沒說清楚，為什麼三小時派不出救護車。」戴瑋姍表示，不會因為侯友宜哭泣，忘記他沒有做好的防疫工作，新北防疫多頭馬車，各局處沒有統合進行調度，才會發生憾事，至今沒有建立沒有獨立專線、單一窗口，沒有各別追蹤確診個案後續狀況，緊急後送制度還失靈。

戴瑋姍也替新北防疫人員、救護人員喊冤表示，他們很可憐，沒有單一窗口，一條龍調度，最疲於奔命的就是他們。

針對此事，新北市衛生局回應，有關送醫程序，衛福部長陳時中在上個星期六的記者會裡，已經還原了整個經過，我們尊重中央，不會再有進一步說明，並沒有所謂的「錯失3小時」。

衛生局強調，送醫過程中，不管是1922、衛生局、消防局跟醫院，在「傳染病防治」的規範下，全力做該做的事情，也希望把事情做得更好。中央指揮中心將在這周三(4/20)下午將與兒科醫學會專家開會討論幼兒警示徵兆和就醫指引，提出民眾、醫療機構等相關版本，新北跟中央會一起，因應疫情變化，持續優化各種流程。

衛生局指出，目前居家隔離和居家照護的人數，都在不斷的攀升，第一線醫護警消、衛生人員都盡全力在做，希望大家都能多多幫他們打氣，加油，有需要改進的，我們都會立刻改進，但也希望大家根據事實，不要抹煞了第一線同仁的辛勞。

▼民進黨新北市議員戴瑋姍。（資料照／記者屠惠剛攝）

