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新北首推居家照護　侯友宜拋地方3困境：中央應快速調整

▲▼新北市長侯友宜9日召開執行在宅照護關懷計畫工作說明討論會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市領先全國推出「居家照護」，截至4月19日為止，已有1468人參與。市長侯友宜指出，新北市執行居家照護一週以來，發現在確診通知的流程中，文書作業緩慢、系統當機延誤、快篩試劑無法及時補充等3大困境，盼中央能夠盡快簡化流程、調整步伐。

侯友宜表示，新北市已經有1468個居家照護的個案，經過PCR確診後，在通知過程要先上傳到中央，中央確認後，再由市府配送關懷箱，這期間有時間落差；若再加上居家隔離檢疫的1萬6180人，人數將近1萬8000多。

侯友宜指出，居家隔離碰到很多執行面長期無法解決的困難，光一個衛生所要把所有相關的資訊上傳到中央的系統，就經常發生當機，卡卡的延誤，在這過程中再發居隔書，再加上中央要判定，這一來一往的時間，往往讓居隔的民眾有3到4天完全無發收到相關的訊息，造成民怨反彈。他到基層，不僅收到民怨，還看到衛生所的電話被打爆。

侯友宜認為，文書作業緩慢，確診系統當機阻塞，快篩試劑補充緩不濟急，這些是造成居隔最大的困難，建議中央要改變系統、簡化流程、隨時補充物資，否則基層同仁累翻、忙翻，也沒有辦法解決居家隔離的問題。

他表示，居家照護要做到細膩到位，中央一定要聽進去基層執行的困境；昨晚將近10點半到區衛生所了解第一線的情況，看到每個同仁電話都打不完，忙翻了，今天的工作永遠做不完，會造成延誤，再多的人力畢竟還是很多需要專業的解釋，請中央多體認基層的辛苦，也要體諒民眾被匡列居家隔離、居家照顧的心聲，讓他們在第一時間可以快速接到相關單位的服務。

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