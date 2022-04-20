2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

記者邱晟軒／綜合報導

國內首例兒童重症患者，新北市中和2歲男童，經過6天搶救仍不治。對此，台北市長柯文哲今（20日）下令，北市救護車不再區分病患有無確診，將把每個人都視為可能染疫，避免延誤就醫。消息曝光後，掀起鄉民一面倒狂讚，「果斷快速」、「推！真正的良心與專業」。

▲台北市長柯文哲被居家隔離後，使用視訊方式召開防疫會議。（圖／台北市政府媒體事務組提供）

防止新北2歲重症童憾事再發生，柯文哲表示，自己以前在台大醫院上班時，醫護受到的訓練就是會把病人當作有染上很多奇奇怪怪的病，要做好完整防備，加上社區已有太多潛藏感染源，所以未來北市救護車不會再分病患有沒有確診，直接把每個人都視為可能染疫，避免延後就醫。

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▲疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患。（圖／記者林敬旻攝）

對於北市最新救護措施，許多網友在批踢踢上讚聲力挺，「推！真正的良心與專業」、「務實上該這樣做」、「這就是台大醫的水準！」、「推！腦袋清楚的人！緊急避難就該如此，不然都照死規定走」、「很務實！現在大暴發，誰知有沒有潛在確診者」、「比自主應變務實多了」。

其中，不少網友喊話中央疫情指揮中心，「CDC抄起來」、「CDC抄作業了，整天報數字，也沒看有什麼用處」、「CDC只會叫大家自主，還有什麼用」、「為什麼地方可以這麼快提出對策，CDC在幹嘛？」。

▲柯文哲宣布，救護車系統不再區分病人是否確診，網友狂讚。（圖／翻攝PTT）

針對國內昨天出現首例兒童重症死亡病例，送醫流程遭疑有所延誤。指揮中心昨日深夜也緊急公布「確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」，確診個案或同住的居家隔離者，出現緊急就醫情況，都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院。