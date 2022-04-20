　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

記者邱晟軒／綜合報導

國內首例兒童重症患者，新北市中和2歲男童，經過6天搶救仍不治。對此，台北市長柯文哲今（20日）下令，北市救護車不再區分病患有無確診，將把每個人都視為可能染疫，避免延誤就醫。消息曝光後，掀起鄉民一面倒狂讚，「果斷快速」、「推！真正的良心與專業」。

▲▼台北市長柯文哲被居家隔離後，18日使用視訊方式召開防疫會議。（圖／台北市政府媒體事務組提供）

▲台北市長柯文哲被居家隔離後，使用視訊方式召開防疫會議。（圖／台北市政府媒體事務組提供）

防止新北2歲重症童憾事再發生，柯文哲表示，自己以前在台大醫院上班時，醫護受到的訓練就是會把病人當作有染上很多奇奇怪怪的病，要做好完整防備，加上社區已有太多潛藏感染源，所以未來北市救護車不會再分病患有沒有確診，直接把每個人都視為可能染疫，避免延後就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患。（圖／記者林敬旻攝）

對於北市最新救護措施，許多網友在批踢踢上讚聲力挺，「推！真正的良心與專業」、「務實上該這樣做」、「這就是台大醫的水準！」、「推！腦袋清楚的人！緊急避難就該如此，不然都照死規定走」、「很務實！現在大暴發，誰知有沒有潛在確診者」、「比自主應變務實多了」。

其中，不少網友喊話中央疫情指揮中心，「CDC抄起來」、「CDC抄作業了，整天報數字，也沒看有什麼用處」、「CDC只會叫大家自主，還有什麼用」、「為什麼地方可以這麼快提出對策，CDC在幹嘛？」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲柯文哲宣布，救護車系統不再區分病人是否確診，網友狂讚。（圖／翻攝PTT）

針對國內昨天出現首例兒童重症死亡病例，送醫流程遭疑有所延誤。指揮中心昨日深夜也緊急公布「確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」，確診個案或同住的居家隔離者，出現緊急就醫情況，都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
管理員幫送物資「確診誰負責？」　網抖恐怖後果
女星「投資張庭傳銷」被抓包！　分紅11億網狂喊查稅
他疑惑「麥當勞為啥用點餐機」　熟客曝關鍵優勢
台中最新足跡曝　八方雲集、超級巨星KTV入列
快訊／中油大林廠爆命案　潛水作業員下海7分鐘詭異亡
普丁摯友陳屍豪宅　孕妻幼女「全身彈孔」倒臥身旁
台中+80！最小才8個月　幼兒園老師聽阿妹演唱會傳11人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南市第1家野生動物救傷中心　在頑皮世界正式揭牌

全中運延辦影響運動績優考生　教長公布三樣態保障甄試學生權益

桃園4／26起國小類普篩　第二家加強型防疫旅館將上線

台中增17足跡！裕元花園元膳鐵板燒、八方雲集、超級巨星KTV入列

台南科技業徵才　40廠商釋3000職缺週六永康登場

結婚前1周新郎失蹤！她哭求婚顧「保留訂金」　半年後結局超展開

學生本土單日+420！國小累計逾千人確診　19縣市650所園校停課

台中+80！最小才8個月　幼兒園老師聽阿妹演唱會傳11人

快訊／連江+4！縣府公布10足跡　7-11、警察所、衛生所入列

苗縣居家照護啟動！「健康照護、生活關懷」10大方針全面配合

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

台南市第1家野生動物救傷中心　在頑皮世界正式揭牌

全中運延辦影響運動績優考生　教長公布三樣態保障甄試學生權益

桃園4／26起國小類普篩　第二家加強型防疫旅館將上線

台中增17足跡！裕元花園元膳鐵板燒、八方雲集、超級巨星KTV入列

台南科技業徵才　40廠商釋3000職缺週六永康登場

結婚前1周新郎失蹤！她哭求婚顧「保留訂金」　半年後結局超展開

學生本土單日+420！國小累計逾千人確診　19縣市650所園校停課

台中+80！最小才8個月　幼兒園老師聽阿妹演唱會傳11人

快訊／連江+4！縣府公布10足跡　7-11、警察所、衛生所入列

苗縣居家照護啟動！「健康照護、生活關懷」10大方針全面配合

運星艦執行最後一次基隆島燈塔運補任務　劃下完美句點

被誇好高興！法鬥「跳上警車」出發巡邏　媽傻：人家只說1句可愛

還原甩帽抗議過程　餅總坦言：我們的疏忽

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

富邦悍將防疫新規定　球員禁止內用

「中南美洲貿易商機研討會」鼓勵業者掌握四邦交國降稅商機

台北金融研究發展基金會、英標準協會與Google　共倡議永續金融

又被中年大叔「雙手騷擾胸口」　米克斯腿開臉厭世：誰能把他拖走

女星「投資張庭傳銷」獲利被抓包！　3年分紅11億…網急：快查稅

台南市第1家野生動物救傷中心　在頑皮世界正式揭牌

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

台鐵勞動節　退票免手續費

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

傳本土破2300例！陳時中突告假立院

家中快備這些東西　醫揭1喜1憂：恐怖的可能還沒來

快訊／第四劑疫苗拍板！年長者、免疫力不佳優先打

本土飆1626！他驚問「餐廳為何不隔板？」　全場酸爆

本土暴增2386例！陳時中：近期疫情將大規模展開

快訊／傳今日確診破2千例　指揮中心14:00說明

彰化+18！獅子會聯誼8人染疫　海量足跡曝

更多熱門

相關新聞

即／連江+4！縣府公布10足跡

即／連江+4！縣府公布10足跡

中央疫情指揮中心今（20日）公布國內本土病例新增2386例，不但再創歷史新高，且單日連6天破千，其中連江縣（馬祖）新增4例（2例尚未列案號）。對此，連江縣長劉增應表示，公共場所已全面清消並匡列28人居家隔離，公共場所足跡有10處，搭乘東海明珠往南竿、7-11東莒門市、西莒警察所、西莒衛生所等地。

全市1／8學生停課　北市要求各校2原則可「停課不停學」

全市1／8學生停課　北市要求各校2原則可「停課不停學」

16縣市有公布足跡！72張活動史一次看

16縣市有公布足跡！72張活動史一次看

防2歲童憾事重演　柯文哲：救護車系統不再區分病人是否確診

防2歲童憾事重演　柯文哲：救護車系統不再區分病人是否確診

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫重症本土防疫救護車陳時中柯文哲影音

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

台鐵勞動節　退票免手續費

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面