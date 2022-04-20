威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

▲威力彩頭獎連18槓。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩頭獎連18期槓龜，下期（4/21周四開獎）上看8.8億元。命理專家小孟老師在臉書表示，4星座「雙子、水瓶、雙魚、金牛」和4生肖「兔、虎、蛇、龍」偏財運很好，中了大獎就耍廢。

Top 4：雙子座

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穀神星仍舊駐守雙子座的本命宮位，顯示雙子座財水充沛，財富能量暢旺，建議下注前可以吃穀物食物，如玉米、白米飯、燕麥等，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top 3：水瓶座

土星加速進入水瓶座的本命宮，顯示水瓶座在偏財運方面能一飛沖天，建議下注前可以吃根莖食物，如芋頭、馬鈴薯、地瓜、山藥等，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

Top 2：雙魚座

火星壟罩雙魚座的財帛投資宮位，顯示雙魚座財運備受加持，在挑選號碼時更加有靈感；火星壟罩財帛宮也象徵紅色，建議多穿紅色衣服或佩戴紅色飾品，能引進財運。

Top 1：金牛座

金牛座受到水星、太陽、天王星加速移入金牛座的元辰本命宮，三星匯聚互相照耀金牛的財寶庫，建議下注前用紅包袋畫上三個星星，然後在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量，吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

好運生肖：

兔、虎、蛇、龍

開運財神方位：

東北

（建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注）

好運時辰：

07：00-13：00

17：00-19：00