高雄人就是狂！騎人行道受傷...還要求國賠　法官打臉：妳先違規

▲波蘭記者指高雄機車亂騎人行道，一名婦人因此受傷提告國賠。（圖／翻攝自推特／Tomasz Śniedziewski）

記者陳宏瑞／高雄報導

住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski多次在網路上發文，抨擊高雄市的機車族喜歡騎在人行道上，甚至還對行人按喇叭逼車讓路，市府和警察局都表示會「硬起來」開單。高雄一名婦人去年騎機車上人行道，結果被行道樹的圍籬支架刮傷左腳，引發蜂窩性組織炎，她竟怪高雄市政府未盡到管理之責，提告國賠求償11萬多，但法官審理後，認為是吳婦違規騎上人行道在先，又沒注意到圍籬支架才受傷，判市府免賠。

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特PO出一段5秒鐘的影片，抱怨機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路，沒幾天又PO文抱怨，高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾，也是嚴重錯誤的行為，後來更PO出影片，指騎士將機車騎上人行道，直接在人群裡面穿梭，整個畫面相當驚險，還直接標註高雄市政府，陳其邁說出重話，市警局也強力開單，短短一個月開了上萬張罰單。

不過，高雄有一名吳姓婦人在去年4月15日上午8時許，騎機車在三民區建國路人行道的斜坡道時，被人行道旁植栽帶圍設綠籬支架刮到左腳，後來傷口惡化成蜂窩性組織炎，吳婦認為市府未善盡管理之責，提告要求國家賠償醫藥費及工作損失、精神撫慰金共11萬3890元。

但市府則認為，綠籬支架設置於植栽帶內，設置上並無安全性的問題，是吳婦違規騎機車在人行道才會受傷，且吳婦提出的醫療費用中，漱口水、金桔檸檬、滾珠精、背心袋、普拿疼膜衣錠都不是受傷治療所需，也不需請看護或有薪資損失。

法官檢視吳婦受傷路段的圍籬照片，發現圍籬內的4支支架雖然倒下，但造成吳婦受傷的2支支架，並未突出於植栽帶，且高雄市政府於事故前後，都有針對植栽定期修剪、養護，認定市府並無管理上缺失。

法官認為，事發地點空間寬敞，縱使支架倒下，吳婦也可以避開支架前進，更何況吳婦違規行駛在人行道上，受傷不排除是她左轉時未注意路面狀況所致，因此判高雄市政府免賠，全案可上訴。