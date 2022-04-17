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熱心男遶境供免費油飯！慘遭嫌「好寒酸」惹火1.7萬人：是在哭

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲原PO熱心免費提供油飯和鋁箔包飲料給遶境民眾。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

大甲媽祖遶境活動長達9天8夜，眼見要在今（17）日要進入尾聲，卻發生不愉快的小插曲！一位男網友中午12點左右發文，說他特地準備油飯和鋁箔包飲料給參加遶境的民眾，一番好意卻聽到有人說「好寒酸」，讓他相當難過。貼文一出，1.7萬人紛紛力挺原PO，怒批酸民，「吃免錢的還要嘴寒酸是在哭？」

這位男網友在臉書「●【爆怨公社】●」貼文，「剛剛在大甲發油飯跟飲料給參加遶境的民眾，我卻被人說『這樣的組合好寒酸』。」聽到自己提供的補給品被嫌棄，讓他心裡很不好受，「沒參加過的我可以體會，可是被人說成這樣，我心情實在很差。」原PO也透露，他下午還是會照原計畫繼續供應補給品，只是希望不會再被嫌棄，「希望下午發冰棒，可以轉換上午不愉快的心情。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲提供的補給品被嫌寒酸，原PO覺得很受傷。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

貼文一出，3小時引來1.7萬人關注，不少人都氣炸、為原PO抱不平，「跟遶境是真的要遶境？還是等著吃免錢的？還要人家供應豪華大餐嗎？刁民」、「吃免錢的還要嘴寒酸是在哭？你因信仰而來還是因食物而來」、「會說這樣的人，不是真的信徒」、「嫌寒酸，反問他那他送了什麼給民眾」、「吃免費的還敢靠北！有人免費給還不感謝欸！什麼時代。」

還有網友直呼，「還沒參加過遶境，但覺得很棒欸！而且這是一種心意，不能比較啊」、「99.5的人都會知道感恩，不用為了那0.5的人心情不美麗」、「很讚啊！看到圖片我超想吃的」、「跟他說別站還有，覺得無緣不用勉強自己拿」、「嫌寒酸請他繞過，你是發心無償奉獻，不是跟他們收錢的」、「要吃就吃、不吃拉倒。」

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