老師確診仍要上課引發不滿　教長：安排代理或合作教師因應

▲教育部長潘文忠表示，確診老師若身體不適，校方可以安排課務代理老師。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，校園確診也連環爆，但有教師團體反應，校方要求確診教師上課，痛批是罔顧教師健康及學生學習品質，教育部長潘文忠今（20日）早表示，若確診老師身體沒異狀，就和過往線上教學方式是一樣，要是老師身體不適，則校方可以安排課務代理，並採取合作教師方式，讓確診老師安心治療與休息。

立法院教委會今早審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，並邀請潘文忠備質詢，針對近期因為疫情衍生校園停課亂校，潘文忠會前接受媒體訪問時指出，上週宣布調整停課準時，指揮中心特別強調原則，是要以「精準、合宜」方式來匡列確診者足跡與密切接觸者，取代過去以學生人數為依據，不要造成大規模與無相關接觸者被停課，各縣市要詳細跟所屬學校說明清楚，避免學校在執行上有誤解。

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此外，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）昨天批評，目前確診、匡列人數持續攀高，但教育現場亂象百出，甚至要求確診或居隔當中的教師，仍要進行線上遠距教學，這根本是罔顧教師健康及學生學習品質。

潘文忠則表示，在居隔中的老師，若身體沒有異狀，就跟過去採行線上教學方式是一樣，但若是老師在匡列過程中身體不適，則學校要安排課務代理，讓老師可以安心治療或休息，若老師被匡列，班級實體課程還是在進行，可以採取過去遠距教學的作法，採取合作教師方式，注意學生相關課程進行與安全狀況，支付合作教師鐘點費用。若老師身體不適，一定會讓老師安心治療或休息。