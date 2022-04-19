台東19日新增9例！5例接觸進香團染疫　成功鎮2校全校停課

▲台東19日新增9例新冠磪診，其中5例與成功鎮進香團有關。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣19日新增9名確診者，6位女性3位男性CT值分別介於14.1~34.1之間。其中多數與成功進香團有關連，且9名確診者中，有3名居隔期間陰轉陽，台東今年也累計到101名確診者。台東縣政府表示，成功國小及新港國中因有學生確診，且該校確診及匡列隔離班級已超過全校班級數1／3，依規定全校停課至4／22星期五。

縣長饒慶鈴表示，成功地區出現的確診者較多，呼籲有症狀就醫時請主動告知居住地，全台疫情不斷升溫，請鄉親做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，保護家人從自己做起。

▲新增確診者足跡。

縣府衛生局說明，成功廟宇進香團接觸者延伸5例確診者，其中2人居家隔離陰轉陽。 3例為居住成功鎮地區感染源待釐清，1例從高雄到綠島旅遊的案28673家人，居隔期間陰轉陽。

由於成功地區出現較多確診者，感染風險高，呼籲該地區民眾有症狀就醫時請主動告知居住地。

饒慶鈴也呼籲每一位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，請符合追加劑(第3劑)的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第三劑，每一位鄉親都要有足夠疫苗防護力，保護自己也保護家人。