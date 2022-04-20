疫情爆停課亂象　教長：「精準、合宜」原則並與學校充分溝通

▲教育部長潘文忠建議停課要採「精準、合宜」原則，並與學校充分溝通。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，校園確診也連環爆，但因校園停課標準不一而引發亂象，教育部長潘文忠今（20日）早指出，上週宣布調整停課準時，指揮中心特別強調原則，是要以「精準、合宜」方式來匡列確診者足跡與密切接觸者，取代過去以學生人數為依據，不要造成大規模與無相關接觸者被停課，各縣市要詳細跟所屬學校說明清楚，避免學校在執行上有誤解。

因應疫情變化，教育部在4月12日公布新的停課標準，將原本「一班一人確診、該班停課」、「一校有兩人確診則全校停課」，將全校停課標準，放寬為全校1/3以上班級或全校10班以上班級暫停實體課程10天，但之後學校陸續出現停課亂象，包括前天北市敦化國小，因為突然宣佈停課與復課引發家長不滿。

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立法院教委會今天審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，並邀請潘文忠備質詢，針對近期因為疫情衍生校園停課亂校，潘文忠會前接受媒體訪問時指出，上週公布新的實體停課標準，在調整時指揮中心特別強調原則，要以精準合宜方式來匡列確診者足跡與密切接觸者，取代過去以學生人數為依據標準，希望不要造成大規模的、無相關的接觸者被停課。

在暫停實體課程停課標準作法部分，潘文忠說，要以班級為單位，若班上有發現確診者足跡，且是常態固定班級，此時全班師生都要居隔；若有類似高中這樣選修課程，但不是長時間接觸，考量到防範疫情，可以暫停1到3天的實體課程，後續則配合疫調結果，待疫調結果後再採行進一步防疫措施，主要是以這樣方式來進行。

潘文忠指出，若對於大規模學校，其班級達到10班或1/3採行全校性暫停實體課程，現在各縣市也以這樣方式進行，若各縣市有進一步措施，也要詳細與所屬學校說明清楚，避免學校在執行上有誤解，甚至產生臨時停課或臨時恢復課程，希望規範回到「精準、合宜」方式，以適切範圍作為學校防疫規範。