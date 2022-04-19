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疫情延燒19縣市、572所園校停課　本土學生單日確診暴增235例

▲桃市環保局人員昨晚在桃園區西門國小教室進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天本土生新增235例確診，連續兩天確診數超過200例，圖為教室進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（19日）本土單日再度暴增1626例確診，再創單日新高記錄，而各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天本土學生新增235例，連續2天確診破2百，總數也超過2500例；另因疫情關係，全台共有19縣市、572所園校停課，較昨天增加79所。


本土疫情持續延燒，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共新增242例，其中7例為境外移入大專生，其餘235例為本土學生，連續2天本土生確診破2百，也讓本土學生確診數突破2500人。

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▲▼今天本土生新生235例確診。（圖／教育部提供）

▲今天本土生新增235例確診，連續兩天確診數超過200例。（圖／教育部提供）

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天2330例，今天來到2565例，新增235例，包括大專校院新增47例、高中54例、國中16例、小學99例、幼兒園19例，2565例當中，包括 680例為本土大專校院生，高中生424例、國中生277例、國小生875例，還有309例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增7例，都是境外大專校院學生，也讓確診總數來到692例，其中大專校院學生638例，境外移入高中生43例、國中生1例、國小生8例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、臺東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣計19縣市、572所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增79所，572所園校包括幼兒園108所、國小242校、國中75校、高級中等學校109校、大專校院38校。

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