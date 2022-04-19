他曝陳時中最晚這時間點參選北市　「指揮官只聽這三個人的話」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

外界頻傳民進黨將徵召陳時中參選台北市長，而今卻因疫情延燒，在防疫工作與參選間進退兩難，對此，前立委沈富雄18日表示，蔡英文跟其他台北市的地方要角，好像都已下定決心非陳時中不可，大概是不要林佳龍了，且林佳龍心裡也有數，最後一定會找個時間點，讓陳時中最慢在6月時下來選。

沈富雄提到，陳時中跟總統蔡英文心中的盤算，就是該如何華麗轉身，而國民黨則是要思考如何讓他不華麗，但國民黨目前最大的問題，就是藍營地方首長的防疫要求，竟然比陳時中還要更嚴苛，「國民黨如果持此論述，那怎麼能夠罵陳時中呢？」

沈富雄提到，新北市長侯友宜非常聰明，他正在做輕症、無症狀患者的配套分流工作，而台南市長黃偉哲跟高雄市長陳其邁都很兇，在南部的防疫措施甚至比陳時中還猛，且他們學歷都有公共衛生背景，「但變成政客之後，那些學歷都沒用了，他們寧可把防疫措施嚴加看管，沒事就安心，出事則沒辦法交代。黃偉哲、陳其邁你們讀書讀到哪去了？」

對於陳時中參選北市，沈富雄表示，蔡英文跟其他台北市的地方要角，好像都已下定決心非陳時中不可，大概是不要林佳龍了，且林佳龍心裡也有數，「最後一定會找個時間點，讓陳時中最慢在6月時下來選。」

沈富雄表示，到時綠營可以細數陳時中擔任指揮官從過去到現在的成就，並且說病毒已經不重要，目前正在往共存的路上，「換指揮官也不用擔心。」

針對陳時中投入台北市長選戰，疫情指揮中心將由誰來接管？沈富雄認為，陳時中是部長，接棒的人位階不能太低，且專業度要比陳時中高，才能讓人民服氣。

沈富雄說，若目前指揮中心團隊其實都對陳時中有意見、而且與陳時中想法不同的話，那這個團隊還有救。而接棒人選，沈富雄坦言，他心目中最適合的人選就是前疾管局長蘇益仁。

沈富雄表示，陳時中現在只聽蔡英文、陳建仁、賴清德的話，但賴清德因為怕冒犯到蔡英文所以不太敢指揮，但其實這四位的主張都是錯誤的。