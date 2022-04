藍營吵要BNT兒童疫苗　一張表曝：BNT對5至12歲效益3週後剩12％

▲輝瑞/BNT疫苗使用於兒童的真實數據。(圖/翻攝自Facebook/Michelle Ho)



記者陶本和/台北報導

本土疫情升溫下,為加強兒童與青少年的保護力,食藥署17日通過莫德納6至11歲EUA審查;不過,引起國民黨反彈,認為應施打BNT疫苗,而非莫德納。對此,中研院研究員何美鄉在臉書貼出「「輝瑞兒童疫苗效益」圖表指出,輝瑞疫苗在5至12歲兒童的效益3週後平均只剩12%,她感嘆「要不到的都比較好」。

何美鄉以「要不到的都比較好 Grass is always greener on the other side.」為題撰文表示,她上午開完會從新莊開車回南港,又聽到廣播中一片謾罵,有人不滿台灣目前針對5到12歲「兒童疫苗」只有開放莫德納,而不是BNT疫苗。

不過,何美鄉貼出一張「輝瑞兒童疫苗效益」圖表表示,BNT疫苗,對付OMICRON的效果,「輝瑞疫苗在5-12歲兒童的效益原本就不如12-17歲,效益下降的原因可能是因為劑量減成三分之一。

何美鄉指出,原本5-12歲就僅只5成不到效益,居然快速下降,3週後僅剩平均12%,「這樣的疫苗你還寄望什麼?你還一直要政府去買?」

她說,台灣民眾、在野黨立委吵著要BNT兒童疫苗,但根據紐約資料,分析85萬名12至17歲青少年,以及3至12歲施打兩劑BNT的結果,輝瑞疫苗在兒童的身上效果恐不如預期。