藍營吵要BNT兒童疫苗　一張表曝：BNT對5至12歲效益3週後剩12％

▲輝瑞／BNT疫苗使用於兒童的真實數據。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Ho）



記者陶本和／台北報導

本土疫情升溫下，為加強兒童與青少年的保護力，食藥署17日通過莫德納6至11歲EUA審查；不過，引起國民黨反彈，認為應施打BNT疫苗，而非莫德納。對此，中研院研究員何美鄉在臉書貼出「「輝瑞兒童疫苗效益」圖表指出，輝瑞疫苗在5至12歲兒童的效益3週後平均只剩12％，她感嘆「要不到的都比較好」。

何美鄉以「要不到的都比較好 Grass is always greener on the other side.」為題撰文表示，她上午開完會從新莊開車回南港，又聽到廣播中一片謾罵，有人不滿台灣目前針對5到12歲「兒童疫苗」只有開放莫德納，而不是BNT疫苗。

不過，何美鄉貼出一張「輝瑞兒童疫苗效益」圖表表示，BNT疫苗，對付OMICRON的效果，「輝瑞疫苗在5-12歲兒童的效益原本就不如12-17歲，效益下降的原因可能是因為劑量減成三分之一。

何美鄉指出，原本5-12歲就僅只5成不到效益，居然快速下降，3週後僅剩平均12％，「這樣的疫苗你還寄望什麼？你還一直要政府去買？」

她說，台灣民眾、在野黨立委吵著要BNT兒童疫苗，但根據紐約資料，分析85萬名12至17歲青少年，以及3至12歲施打兩劑BNT的結果，輝瑞疫苗在兒童的身上效果恐不如預期。