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3+4新制上路！基隆今首波解隔1553人　林右昌：明天會有更多人

▲▼0426基隆。（圖／翻攝林右昌直播）

▲基隆市長林右昌。（圖／翻攝林右昌直播）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

指揮中心公布今(26日)全台新增6295例本土病例，其中基隆新增409例。市長林右昌下午召開防疫記者會，表示中央宣布新的居隔縮短「3+4政策」，預計今將解格1553人，明天人數還會更多；另針對國小生施打疫苗作業，林右昌則說，目前還在等待中央發放制式調查表格，屆時將發送給家長，並給予一周的思考期，完成意願彙整後再依中央指引計畫施打疫苗。

林右昌表示，基隆社區採檢站昨篩檢3190人，今早篩檢1723人，社區採檢站自3月27日設立至今，累計已經採檢8萬1230人次，達到基隆市總人口的22.5%左右。

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▲▼0426基隆。（圖／基隆市府提供）

針對中央宣布居隔縮短3+4政策，林右昌說，前陣子匡列的人數較多，剛好也到了解格時間點，配合新的居隔政策，預計今將會有1553人解除隔離，明天的人數還會更多，如果已經居隔超過3天(含3天者)，即直接依新制解除隔離，若之前領有居家隔離書的民眾，則一律作廢，以這次的居家隔離簡訊為準，電子圍籬也同步解除。

對於6至11歲國小學童接種疫苗計畫，林右昌指出，昨教育部國教署有通知地方政府教育局處，中央將會發放制式調查表格，再由地方教育單位發送到學校，分發給家長進行調查，表格內將會針對疫苗接種後的相關作用詳細說明，但目前市府還未收到調查表，待中央發下後會立即轉交學校發放，並給予家長一周的思考期，彙整意願完成後，再依中央指引，規劃施打疫苗。

林右昌表示，關於基隆市轄內排出所、消防局分別傳出有同仁確診一事，目前代理主管制度非常完整，且先前就已經開始執行分倉分流分班機制，同仁確診並不影響勤務，2案均匡列4人。

林右昌說，實名制快篩近期就會上路，中央正在努力中，而「3+4」縮短居隔天數是很好的政策，但相關配套還需要釐清，目前可以肯定確診數量越來越多是一定的趨勢，未來還有很長一段路要走、還會碰到很多挑戰，單靠政府能量很有限，需要民眾配合自主防疫，才能達到社會群體免疫目標。

▲▼0426基隆。（圖／基隆市府提供）

▲▼0426基隆。（圖／基隆市府提供）

▲▼0426基隆。（圖／基隆市府提供）

▲▼0426基隆。（圖／基隆市府提供）

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