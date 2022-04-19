竊取娃娃機店商品變賣　警1小時找上門...贓物還在背包裡

▲桃園市曾姓男子18日下午在大溪區某娃娃機店竊取手提音箱等多項商品後逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子18日下午經過大溪區某娃娃機店，見四下無人進入店內搜括包括圓筒音響、雙肩背包等商品後快速逃逸，丁姓業者透過監視器察覺後立即報警處理；大溪警方根據監視器畫面沿線搜索，察覺曾男在案發附近徘迴，當場攔查後在其背包內起出失竊贓物，曾男啞口無言坦承犯案，辯稱缺錢花用才鋌而走險，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市曾姓男子18日下午在大溪區某娃娃機店下手行竊商品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，40歲的曾姓男子18日下午2時許進入大西區某娃娃機店，當時店內並無其他客人，曾男巡視店內一周後，趁機偷走娃娃機台上方之商品，包括圓筒音響、雙肩背包、手電筒等，得手後放置於隨身背包快速逃離。

▲桃園市曾姓男子18日下午在大溪區某娃娃機店竊取手提音箱等商品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

丁姓業者察覺後立即向警方報案，員警根據監視器曾男穿著、身形等特徵沿著娃娃機店附近搜索，1小時不到就發現曾男蹤跡，當場攔查後在其隨身背包起出贓物，曾男沒想到員警如此快速查到他，除坦承犯案外，辯稱因缺錢花用才對無人看守的娃娃機店下手行竊，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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