三峽確診男亂跑！居隔女友疑外出　侯友宜怒批：老是這樣一個又一個

記者杜冠霖／新北報導

新北市三峽區一名18歲男子明知確診，竟故意不帶手機出門打球，還跑去買女友的生日禮物，被新北衛生局重罰150萬元；無獨有偶，18日晚間又傳出居家隔離的女友疑似染疫，且涉嫌違規外出倒垃圾。對此，新北市長侯友宜19日表示，老是這樣一個違規然後又有同住的再違規，「該罰就罰、該嚴格處理就嚴格處理！」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



新北市衛生局日前證實，家住三峽的確診男子14日PCR陽性，全家及女友等人也全都陽性，但他不但在IG上發布限時動態「恭喜中獎」，16日把手機放在家，跑出去跟別人打籃球，甚至去手機門市買Apple Watch當女友生日禮物。

由於他自己將全程PO上IG限時動態，即使後來刪掉，只留買Apple Watch動態，仍成證據，引起衛生局注意，會同警方上門查證。衛生局確認男子違規外出，依法重罰150萬，並強制移送男子到集中檢疫所。

無獨有偶，18日晚間又傳出該男居家隔離的女友疑似染疫，還發IG表示，「還好自己只有出去倒垃圾」，涉嫌違反防疫規定。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，此事確實不好，勸告所有人別以身試法，調查清楚後就會依法開罰。

對於又有居家隔離個案疑似外出趴趴走，侯友宜表示，老是這樣一個違規然後又有同住的再違規，該罰就罰、該嚴格處理就嚴格處理，相關的規範有相關的規範，不能一而再再而三，請衛生局「該怎麼做就怎麼做」。

依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。

另依傳染病防治法第62條規定，明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病（新冠肺炎）或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。