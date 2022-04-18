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確診者趴趴走！侯友宜撂狠話「勿以身試法」　罰金至少20萬以上

記者蘇晏男／新北報導

新北市三峽區一名18歲男子明知確診，竟故意不帶手機出門打球，還跑去買女友的生日禮物，造成民眾染疫風險，被新北市衛生局開罰150萬元。對此，新北市侯友宜在新北市防疫記者會上提醒，只要被檢驗確診，請勿違規外出，違反特殊傳染病法令，一定採取快速作法，請勿以身試法。

根據侯友宜所指的法令，為《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條，明定罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬以上，200萬元以下罰金。

新北市衛生局證實，家住三峽的確診男子14日PCR陽性，全家及女友等人也全都陽性，但他不但在IG上發布限時動態「恭喜中獎」，16日把手機放在家，跑出去跟別人打籃球，甚至去手機門市買Apple Watch當女友生日禮物。

由於該男自己將全程PO上Instagram限時動態，即使後來刪掉，只留買Apple Watch動態，仍成證據，引起衛生局注意，會同警方上門查證。衛生局確認男子違規外出，依法強制移送男子到集中檢疫所，並考量男子舉動造成民眾感染疑慮，對於這樣挑戰公權力的行為，決定重罰150萬元。

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