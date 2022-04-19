「未來褲」上市！一件褲竟有五種醫美效果？

【企劃特輯】

汽車推「未來車」、建案推「未來城」，紡織品現在也有「未來褲」出現！跳脫以往衣服只是「服飾」的框框，去年業者推出的「第一代石墨烯塑崩褲」，成功將高端科技、醫療產業使用的「石墨烯」材質導入褲子，推出可以讓運動效能加倍、可以促進下半身微循環的「石墨烯塑崩褲」，短短半年就大賣了三十萬件；今年，「未來褲」概念又被往前推，現在正式發布上市的「第二代石墨烯石墨烯塑崩褲+」，除了保有石墨烯的材質外，還有類醫美的「微整」效果，解決女性五大身材痛點。

▲五大部位，精準定位，該收的收，該藏起來的贅肉不會到處亂跑。【官網囤貨組】

第二代石墨烯塑崩褲+ 用科技解決身材五大痛點

褲子的功能只是遮蓋身體，但未來褲「第二代石墨烯塑崩褲+」針對台灣女性身材五大痛點：腰部、腹部、髖部、大腿、小腿五個部位，全面升級製作方式，光一件小小的褲子就有五個不同的「新科技」，而且不分尺寸，從22腰到46腰都能穿得下，而且讓鬆垮、鬆弛的下半身瞬間緊實拉提的類醫美的視覺效果。

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腹部「收脂體雕」織法 大腹婆也能驕傲炫腹

成年女性經常有腹肉突出的問題，為了解決女性的「腹擔」，「第二代石墨烯塑崩褲+」在腹部的重點部位採用「V型峰巢式編織技術」，它用「隱形加壓」的效果，可以將腹肉外推、壓縮，讓微凸的小腹在穿上後有收小腹的視覺效果，可以讓腹肉內縮2~5公分，達到收脂體雕的明顯效果。

▲「第二代石墨烯石墨烯塑崩褲+」打造「未來褲」的新概念；除了第一代的功能外，針對五大身材痛點，一件褲子導入五種科技，全面解決水桶腰、凸小腹、粗腿、臀型不佳、釋放髖部壓力。

最新「魔法拉提技術」 讓腿長延伸五公分 臀線變立體

「第二代石墨烯塑崩褲+」在大腿臀部的部位導入的「拉提技術」，可以上大腿連接臀部的部分線條向上托高約五公分，讓大腿高修長、臀型更堅挺；在髖部則有橫紋延伸加壓的健康科技，讓承受重力的髖部能紓壓、幫助微循環；在小腿部分，則運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。

▲林美秀和吳淡如再度代言推薦「石墨烯塑崩褲+」。

台灣第一家 PP用科技演算法 做織品像做高科技產品

「第一代石墨烯塑崩褲」去年大賣至今，但PP石墨烯研發團隊並沒有因為這樣的成績滿足，今年又成功開發的全新升級版的第二代石墨烯塑崩褲，除了整件都是石墨烯材質，能提升微循環、幫助保護關節和肌肉、改善腳痠腳麻之外，又特別加強女性朋友最在乎的五個部位的織法，用精密的科技演算法，把紡織品當科技品設計，讓這些部位的塑型力提高三~五倍，目前這種科技製作法，目前也只有PP做得出來，一般仿冒品根本學不來。

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Gk

●東森購物特惠組：https://chshop.work/qEFEk

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

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