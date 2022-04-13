台灣孔劉體力激升　「超奇葩解碼」：婚後男性就是要保持精、壯、力

▲人稱台灣孔劉的梁赫群，近日做了重大投資，引發網友熱議。

消費中心／綜合報導

曾為昔日偶像團體「景行廳男孩」的梁赫群，經過十多年後飽歲月摧殘，被網友戲謔稱現在已成「景行廳大叔」，年近50歲的梁赫群，自嘲體重隨著年齡增加了10幾公斤，不論是外型或身體機能，似乎都超出自己的可控制範圍，直至開始一項投資之道後，一躍成為台灣孔劉，不僅體力活力更甚以往，甚至自信心爆棚，還搭上大S喜訊風潮，對舊情人喊話暗示，20多年的電話依舊沒換阿！對於素有演藝圈鐵公雞稱號小梁哥的投資之道，引發廣大網友的好奇，會讓他願意投資的究竟是甚麼？

台灣孔劉活力充沛，事業家庭兩得意

小梁哥大方坦言，年輕時候的自己投資之道很保守，他覺得賺錢很辛苦，所以就是能不花錢就不花錢，對於自己的生活也很嚴苛，直至近期對於身體訊息很有感，隨年齡增長體力有如溜滑梯般下降，帶著六歲精力旺盛的兒子放電，常常會力不從心，本該是愉快享受的天倫時間卻變相成了一種無形的壓力，如此深刻體驗後，感受到對自己的青春健康負責任就是對家人最好的照顧，而他精打細算後，決心投資的青春保單就是麗彤生醫NMN。小梁哥說直到真正認識麗彤生醫NMN後，每天輕鬆一包「DV麗彤生醫NMN」，不論是扮演父親、丈夫、帥哥等各個角色，全部都一次到位，聲稱自己晉升為行動費洛蒙，體力激增工作家庭全都罩，更開玩笑說以前看到天黑會怕，現在他反而覺得怎麼這麼快就天亮，全靠麗彤生醫NMN幫他KEEP住精、壯、力。

▲梁赫群事業家庭兩得意，全靠麗彤生醫NMN維持住精、壯、力。

大齡化趨勢保健意識抬頭 活出人生減法新觀念

醫學科技的進步，現代人的平均壽命延長，許多人對於補充營養品的觀念也日益充足，多數人對於維持活力充沛和健康是首選，希望藉由補充營養品的同時，維持住自己的體力和活力，讓下半場人生活得更精采、青春。由DV麗彤生醫專業技術團隊研發的「麗彤生醫NMN」，不僅為「日本青花椰菜芽」的高濃度萃取物，另外還添加了「荔枝綠茶多酚」、「沙棘萃取」、「豐富維生素」和「Omega-7」，以及有助維持消化道機能和改變菌叢生態的「D-核醣」，更是首創液態型3倍小分子化吸收，一次只要一包，就可以輕鬆維持完美狀態，也正符合人生是減法的概念，簡化掉不必要，保留住精華的，讓人生越活越青春。

▲麗彤生醫NMN首創液態型3倍小分子化吸收，一次只要一包，就可以輕鬆維持完美狀態。

理財天后吳淡如：維持身體青春元氣 穩賺不賠的投資關鍵

同樣的例子，不得不提到在演藝圈與理財圈都是長青樹的吳淡如，過了50後的人生，生活依舊精彩，不但事業有成更在生活上扮演多重斜槓的角色，是作家、主持人，也主持廣播節目和Podcast，還完成多場馬拉松比賽。吳淡如深刻體悟到，活到老學到老的關鍵在於維持身體活力和體力，對於營養品的選擇上她做足了功課，讓「麗彤生醫NMN」來把持自己的健康，因為它液態小分子好吸收，明顯感覺身體狀態不輸給20多歲時的自己，尤其年輕時候的自己不懂得養成運動習慣，體力較差；而現在的自己，想讓體力變好，選擇了高機能的保健飲品，調節生理機能，提升循環代謝力，維持住青春健康的完美姿態。唯有維持健康，才是最大的富足，吳淡如說這就是她人生中穩賺不賠的青春投資。

▲維持健康，才是最大的富足，吳淡如說這就是她人生中穩賺不賠的青春投資。

青春保單新概念，任何投資都比不上投資自己的健康保值

照顧自己身體，是一輩子的功課，越早開始執行越好，你怎麼對待你的身體，身體就怎麼反饋給你，常聽人這樣說，想必這其中有一定的道理存在。運動、飲食、紓壓、睡眠這些的重要性，大家都很清楚，但是礙於工作、壓力，讓一般人無法正常運行，因此麗彤生醫NMN推出的保健飲品，讓人體真正由內而外調整出好體質。麗彤生醫NMN上市不久後，不僅在媽媽社團還引發一股熱潮，許多媽媽們親身試驗，使用後直稱體力及氣色上，明顯的改善，膚色也被先生稱讚保養有方，甚至在爸爸社團內也製造出不少話題，許多男性朋友躍躍欲試，足見現在觀念保養不分男女、年齡，趁早幫自己買張青春的保單，比任何財富與投資都更重要。

▲吳淡如X梁赫群重磅活力雙代言，自己的青春自己來把關。

【麗彤生醫NMN】吳淡如X梁赫群重磅活力雙代言

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