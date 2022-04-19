14歲少女獻身後被分手！撂黑幫討20萬賠償費　她冷血看情人挨打求饒

記者黃宥寧／台北報導

血氣方剛！14歲周姓少年與14歲少女曾是情侶，因2人發生過親密接觸，周姓少年遭討20萬。17日晚間，少女找上「乾哥哥」王姓男子。王男密謀找上有幫派背景蔡姓男子等12人助陣討債，並將周男騙到擎天崗上。抵達現場後，一群人持辣椒水、鋁棒猛毆少年，所幸警方迅速抵達現場，當場逮捕，全案依妨害自由、恐嚇取財等罪移送，士林地檢署複訊後聲押蔡、王二男獲准。

為了幫乾妹妹出氣，19歲王姓少年於本月17日晚間，於內湖地區將周姓少年，並對他表示「你女朋友在車上，有話想跟你說」周男不疑有他便上車，豈料慘遭設局被載往擎天崗。

▲周姓少年與少女發生性行為後，被逼簽下本票還遭擄到擎天崗痛毆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

到了現場後，已經有9名未成年及2名成年人在等候。26歲蔡姓男子目露凶光對著周姓少年稱「我是天道盟的！」話一說完，一群人就持棍棒、刀械及辣椒水朝周男猛毆，周男不斷求饒仍沒用。

晚間22時30分許士林分局接獲報案，稱陽明山擎天崗，發生糾眾霸凌傷害事件，立即派遣線上快打警力馳赴現場查處，見現場王姓主嫌及共犯等14人對周姓少年施暴，當場以優勢警力救出少年並將犯嫌全數壓制逮捕，而引起這場紛爭的少女竟不以為意坐在車上看好戲。

▼自稱天道盟的26歲蔡姓男子找上2名成年及10名未成年一起逞凶鬥狠。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案訊後，依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪嫌送士林地方檢察署、士林地方法院少年法庭偵辦。王男主嫌經複訊後，發現前科累累，至於自稱天道盟成員的蔡男，找上2名成年及10名未成年少年逞兇鬥狠，檢方認整起事件恐是仙人跳，並以串證、反覆實施向法院聲押獲准。