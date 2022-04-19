眼神、手錶反光暗示！約少女「廁所壞壞」　台中攤商下場曝

▲台中一名男子約少女到廁所壞壞，法院認定罪證不足判無罪。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／台中報導

台中一名杜姓攤商被指控，以LINE傳語音或用手錶反射光線照射被害人小花（化名），意指暗示到宮廟旁男廁，強行脫衣摸下體得逞，小花母親事後發現她大哭，整件事情才曝光。台中地院認為檢方舉證不足，判杜男無罪。

檢方調查，杜男與小花祖母同為台中市外埔區某宮廟旁的攤販，因而認識小花，杜男明知小花為中度智能障礙，其思考及認知能力低於常人，卻於2020年9月12日至12月12日期間，以LINE傳語音或用手錶反射光線照射，暗示小花到廟旁男廁，小花抵達後隨即被杜男拉開衣服揉胸、強吻，又伸進褲子內撫摸下體，小花母親發現其神情有異還大哭，追問之下才得知女兒遭性侵。

杜男偵訊時否認犯行，辯稱自己平常很少跟小花講話，不覺得她有精神有問題，也沒有叫她去廁所摸下體、揉胸，僅在外擺攤開玩笑時不小心碰到她身體，質疑小花陳述的犯罪情節不合常理，有被家屬引導回答之嫌。

經比對小花證詞後，法院發現其說詞多有反覆，針對杜男如何示意到廁所的方式，一開始說是用LINE傳語音，後改口傳簡訊；侵害時是否使用工具，她一開始說僅用手遮住嘴巴，後改說會用毛巾塞住；對於杜男用眼睛示意、手錶反射陽光，為何就知道要去廁所，小花也無法準確回答，法官認為檢方舉證不足，判決杜男無罪。