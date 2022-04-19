14歲少女強擄情人討分手費　撂14人押擎天崗圍毆凌虐畫面曝

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

台北市一位14歲少年17日晚間行經內湖突然遭到黑衣人包夾，隨後被押進轎車後座擄走，帶往陽明山擎天崗施暴，監視器中可以看見主嫌及共犯有男有女共14人，將車停在山路旁，下車後持棍棒將少年圍住，畫面十分驚悚，警方緊急到場後將少年送醫救治，犯嫌全數逮捕。

透過監視器畫面中可以看到，擎天崗深夜突現多部轎車停在路邊，一群惡煞趁四下無人，持棍棒、刀械毆打被害人。警方獲報緊急到場處理，將犯嫌全數壓制逮捕，另起獲棍棒、刀械及辣椒水等證物。

士林分局警方透露，17日晚間10時30分許接獲報案，指稱陽明山擎天崗有糾眾霸凌事件，警方立即派遣快打警力前往，見到14歲少年遭王姓主嫌等14人圍毆施暴，當場以優勢警力壓制逮捕。

據了解，主嫌為一位14歲少女，跟被害人原本是一對情侶，後來因吵架分手，少女要求補償費遭拒，竟然找來同夥教訓前男友、開車擄人凌虐，最後14人全依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪嫌送臺灣士林地方檢察署、臺灣士林地方法院少年法庭偵辦。

▲台北市陽明山擎天崗17日驚傳擄人案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警方將犯嫌共14人移送法辦，另搜出刀械、辣椒水等證物。（圖／記者黃宥寧翻攝）