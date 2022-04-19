　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

14歲少女強擄情人討分手費　撂14人押擎天崗圍毆凌虐畫面曝

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

台北市一位14歲少年17日晚間行經內湖突然遭到黑衣人包夾，隨後被押進轎車後座擄走，帶往陽明山擎天崗施暴，監視器中可以看見主嫌及共犯有男有女共14人，將車停在山路旁，下車後持棍棒將少年圍住，畫面十分驚悚，警方緊急到場後將少年送醫救治，犯嫌全數逮捕。

透過監視器畫面中可以看到，擎天崗深夜突現多部轎車停在路邊，一群惡煞趁四下無人，持棍棒、刀械毆打被害人。警方獲報緊急到場處理，將犯嫌全數壓制逮捕，另起獲棍棒、刀械及辣椒水等證物。

士林分局警方透露，17日晚間10時30分許接獲報案，指稱陽明山擎天崗有糾眾霸凌事件，警方立即派遣快打警力前往，見到14歲少年遭王姓主嫌等14人圍毆施暴，當場以優勢警力壓制逮捕。

據了解，主嫌為一位14歲少女，跟被害人原本是一對情侶，後來因吵架分手，少女要求補償費遭拒，竟然找來同夥教訓前男友、開車擄人凌虐，最後14人全依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪嫌送臺灣士林地方檢察署、臺灣士林地方法院少年法庭偵辦。

▲▼台北市陽明山擎天崗17日驚傳擄人案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台北市陽明山擎天崗17日驚傳擄人案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台北市陽明山擎天崗17日驚傳擄人案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台北市陽明山擎天崗17日驚傳擄人案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警方將犯嫌共14人移送法辦，另搜出刀械、辣椒水等證物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
2歲童重症亡！　指揮中心：兒童4情況快就醫
18歲確診男亂跑　女友疑也外出！北市：最高罰100萬
快訊／汐止長照機構爆群聚　28人確診！
酒促女郎被夾中間　2阿兵哥摸舔全身GG了
快訊／張惠妹演唱會工作人員確診　主辦單位回應了！
確診2歲童不治！　醫示警「孩子冒4徵兆」立送急診
快訊／林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億
快訊／重症童搶救6天不治！雙和醫院：敗血症導致腦幹腦炎
快訊／新北2歲童重症身亡　侯友宜哽咽：我們很自責
快訊／「北台灣最大漁市」攤商確診！　休市3天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

14歲少女獻身後被分手！撂黑幫討賠償費　她冷血看情人挨打求饒

認識網友「Lucky」不幸運...婦人money險被騙　警方銀行聯手阻詐

民宅變麻將賭場　2桌缺一咖...屋主跳下去「貼咖陪玩」

鴻海子公司人資偷幫自家夫妻加薪　判賠三創312萬確定

夫妻吵架婆婆參戰控媳酒駕！警帶回吹氣0.74　逆轉判無罪原因曝

他開車上國道「滿地鋼筋」補個甘四聲　路肩驚見已3車被擊落

快訊／桃園警分局16官警確診　桃市府：下午疫情記者會說明

3人擠後座酒促女郎夾中間　2荒唐阿兵哥摸舔全身...下場GG了

變態高校生家長！藉口按摩醒腦爬上女兒同學床　亂摸胸臀1小時

花蓮砂石車打滑猛撞「烏龜翻」　駕駛重傷...插管急救中

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

14歲少女獻身後被分手！撂黑幫討賠償費　她冷血看情人挨打求饒

認識網友「Lucky」不幸運...婦人money險被騙　警方銀行聯手阻詐

民宅變麻將賭場　2桌缺一咖...屋主跳下去「貼咖陪玩」

鴻海子公司人資偷幫自家夫妻加薪　判賠三創312萬確定

夫妻吵架婆婆參戰控媳酒駕！警帶回吹氣0.74　逆轉判無罪原因曝

他開車上國道「滿地鋼筋」補個甘四聲　路肩驚見已3車被擊落

快訊／桃園警分局16官警確診　桃市府：下午疫情記者會說明

3人擠後座酒促女郎夾中間　2荒唐阿兵哥摸舔全身...下場GG了

變態高校生家長！藉口按摩醒腦爬上女兒同學床　亂摸胸臀1小時

花蓮砂石車打滑猛撞「烏龜翻」　駕駛重傷...插管急救中

「黑毛小豬」窩阿嬤旁翻肚熟睡　肥美身材引網矚目：深色顯瘦？

三劑令重創旅行業「損失達百億」　公會提3訴求：啟動營運薪資補貼

暴龍超級新秀缺陣人手短缺　七六人恩比德攻31分豪取二連勝

中國手機市場修正、外資下修穩懋目標價至285元　但仍喊買

娜塔莉波曼回歸「神秘女雷神」初登場！　《雷神索爾4》暑假上檔

是時候了！前國聯賽揚名投艾瑞塔　宣布高掛球鞋

小一女兒心疼爸爸工作太忙　一張「10字」插圖暖哭他

台漫「CCC數位平台」大改版！7出版社加入連載　登入送萬元金幣

布朗森神奇狂砍41分　獨行俠系列戰1比1逆勢扳平爵士

新竹芎林鄉預售屋「1坪破40萬」他震驚！眾人淚：鄉下也買不起

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

快訊／北市驚傳擄人凌虐！　少年在擎天崗遭14人持棍圍毆

快訊／北市貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不治

他扮女騙2男「關燈上床」13次　處男受害

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

14歲少女強擄情人討分手費　撂14人押擎天崗圍毆凌虐

丁小芹假釋爆特權　桃園女監回應了

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

冷凍貨車高速追撞　情侶下班雙載20歲女友慘死

獨／蘇一峰遭女網友嗆聲　報案提告了

IG假正妹誘加代理商再扮買家下訂　16人遭騙百萬

北檢法警室疫情拉警報　7人PCR確診

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／丁小芹出獄了！親友女監門口「無縫接人」

更多熱門

相關新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

新北三峽區一名18歲男子明知自己確診，卻故意不帶手機出門打球，還跑去買女友生日禮物造成傳染風險，被新北衛生局開罰150萬元。而他的確診女友也因IG所發的限時動態，被抓到疑涉違規外出倒垃圾，慘遭台北市衛生局調查。

北市：敦化國小明復課　「今當線上演練」

北市：敦化國小明復課　「今當線上演練」

北車不戴罩狂砍2警　法官判街友要賠50萬

北車不戴罩狂砍2警　法官判街友要賠50萬

漫步台北享受「城市綠生活」！

漫步台北享受「城市綠生活」！

議會席次數不重要　提出最適人口數

議會席次數不重要　提出最適人口數

關鍵字：

台北擎天崗陽明山少年擄人

讀者迴響

熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不賠　富邦新版鎖定住院「最高賠50萬」

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面