女大生遇到恐怖情人！睡覺不准蓋被　逃離被發現慘遭痛毆

▲女大生遭陳姓男友多次施暴甚至被侵犯，終於受不了報警提告。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓男大生因情緒控管不佳，屢次對女友小婷（化名）動粗，晚上睡覺不給她蓋棉被導致小婷被冷醒，她受不了選擇在凌晨逃跑，陳男隨後追上並徒手毆打，導致女友頭部、臉部受有瘀青等傷害，惡劣的他更被女友指控性侵，被依違反家庭暴力之強制性交等罪提起公訴。士林地院審結，依2個傷害罪併判拘役65日、因無證據證明性侵犯行，諭知無罪。

21歲陳姓男大生與小婷為學生情侶，陳男去年4月中於學校附近，在車上無故徒手拍打及扭擰女友左大腿，導致女友左大腿淤青。

陳男事後向女友懺悔道歉，2人又重修舊好，沒想到卻在同年月28日晚上，小婷前往陳男住處房間過夜，男友突然不准她蓋棉被，小婷被冷醒後，趁男友熟睡之際，趁機逃離；沒想到男友發現後打給她，命令她在原地等候，便開著租賃小客車前往，小婷上車後又遭男友一頓痛毆，導致頭部、臉部、手部等處受傷。隔天晚上，惡劣的陳男又在住處違反小婷意願，硬上得逞。

同年月29日晚上，小婷閨蜜看到小婷留下「恐怖情人」等字條後，覺得不對勁立刻向學校教官反應，在隔天上午閨蜜也與小婷碰面，陪她到學校教官室，小婷則難過地向教官訴說被男友欺負經過。

陳男矢口否認硬上並稱，當天是合意發生性行為，法官認小婷在警詢、偵查及本院所述過程，實在難認陳男有何足以壓制小婷性自主決定意識行為，且難認主觀上有知悉女友配合性交意思表達為虛偽，故客觀、主觀並無強制性交故意及行為，此外無積極證據證明陳男以強制力強迫上床。

士林法院審酌陳男因個人情緒控管不佳，因與女友溝通發生障礙，就出手傷害，迄今未與小婷和解獲得原諒，又僅認1次傷害，未見悔意態度，故依2次傷害罪，共判拘役65日，可易科罰金65000元，至於違反意願性交，因無其他證據證明陳男施用強制力強迫上床，故諭知無罪。