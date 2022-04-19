中美「新冷戰」堅冰在凝結　秦剛：兩國應通過對話打破當前僵局

▲大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

烏俄衝突之後，中美關係變得更加複雜嚴峻。日前，第25屆哈佛中國論壇舉行線上開幕式，主題為「不凡歲月，砥礪前行」，參與者有哈佛大學師生、專家學者、在美大陸留學生、中美商界精英近600人。中國大陸駐美國大使秦剛也受邀參加線上致詞，他表示，「中美應通過對話打破兩國關係當前的僵冷局面。」

秦剛在致辭中指出，哈佛大學有1000多名中國學生，是其最大的國際學生群體，也是中美人文交流的生動縮影。然而當前中美關係面臨嚴峻複雜的局面，誤解誤判的烏雲在聚積，所謂「新冷戰」的堅冰在凝結。

秦剛表示，雙方要開展更加廣泛、深入、坦誠、開放的交流對話，用事實真相和真理的力量，打破誤解偏見固化成的所謂「一般常識」，打破冥頑不化的政治正確，打破當前不符合兩國利益、背離兩國民意的僵冷局面。

▲烏俄戰火讓中美關係更加嚴峻。（圖／路透）

至於外界關心烏俄問題，西方國家強烈要求北京選邊站，表態制裁俄羅斯。針對外界諸多質疑，秦剛18日在美國《國家利益》雜誌發表題為《烏克蘭危機之後》的署名文章。

文章首先重申，中國歷來熱愛和平、反對戰爭，倡導維護國際法和公認的國際關系基本準則，主張尊重包括烏克蘭在內的世界各國主權和領土完整。

文章接著指出，「烏俄危機下的美俄、美中關係，也走到了關鍵十字路口。」蘇聯解體之後，美中俄確立「互不敵對」關係。當時的美俄、中俄關系，站在同一個起點上。30年來中俄關係取得長足發展，中國始終堅持從事情的是非曲直出發作出判斷、決定立場，不受任何外來壓力幹擾。所謂中方事先知情俄方對烏軍事行動以及中方向俄方提供軍事援助都是虛假信息。

文章強調，「類似俄烏沖突的事件如果發生在其他地方、其他國家之間，中國也會持今天這樣的立場。」但30年後的美俄關係滑向了「新冷戰」。這樣的美俄關系不符合中美俄三方任何一方的利益，把中美關系搞砸了，對美俄和世界都沒有好處。

▲秦剛認為中美應該展開對話打破僵局。（圖／CFP）

文章進一步表示，當危機來臨時，有人對逼迫中國放棄獨立自主的和平外交方針選邊站隊。製造「中俄軸心論」危險曲解中俄關系，無端讓中國為烏克蘭危機負責；有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫氣來，渲染台海衝突風險；有人不顧烏克蘭危機警示，在亞太地區制造隔閡、對立和不安全，企圖讓亞太重走歐洲的老路。

文章稱，這些言行對解決烏克蘭危機沒有任何好處，對穩定中美關系沒有任何好處。把中美俄、歐洲、亞太和世「都拖下水」，對子孫後代沒有任何好處。任何一個國家或國家集團都不可能不顧別國的安全而謀求自身的絕對安全。沒有尊重、信任、包容與合作，這個世界將永無寧日。危機過後，世界不需要也承受不起一場新的冷戰。

最後文章強調，中美兩國不僅應當在應對全球氣候變暖中開展平等互利的合作，更應當在應對國際政治氣候變冷中積極尋求最大限度的共識，不應該干擾中美為走出烏克蘭危機作出努力。中美應當把眼光放得更遠，就危機之外與危機之後展開務實、建設性對話、協調與合作。