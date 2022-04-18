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烏西大城利沃夫遭5飛彈轟炸至少6死　爆巨響黑煙竄天

▲▼ 烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）18日遭到俄軍一連串攻擊。（圖／路透）

▲利沃夫18日遭到攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）18日遭到俄軍一連串攻擊，發生至少5起爆炸事件，爆炸現場濃煙竄天，利沃夫市長薩多維稍早證實，市內受到5枚飛彈攻擊，敦促當地居民前往避難。依據最新消息，目前至少造成6人死亡、8人受傷，有3枚飛彈擊中軍事基礎設施，另1枚擊中汽車輪胎更換設施。

BBC駐利沃夫團隊稍早透露，當地至少發生5起爆炸，現場飄出濃濃黑煙。而空襲警報在爆炸發生前45分鐘大響，類似防空警報在當地算是相當常見，許多人仍在街上走動，BBC團隊當時身在飯店餐廳內，親眼目睹遠處黑煙升空。

利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovy）稍早證實，當地發生5次飛彈攻擊事件，CNN團隊也聽見5次爆炸聲響。不過當地軍事官員科茲茨基（Maksym kozytsky）說當地發生4次攻擊事件。薩多維表示，相關細節仍在確認中，敦促居民前往避難。

烏克蘭律師兼議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）剛剛也透過推特發布一張未經證實的遇襲照片，直說俄軍飛彈鎖定攻擊的目標是火車站以及倉庫。

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