烏西大城利沃夫遭5飛彈轟炸至少6死　爆巨響黑煙竄天

▲利沃夫18日遭到攻擊。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭西部城市利沃夫(Lviv)18日遭到俄軍一連串攻擊,發生至少5起爆炸事件,爆炸現場濃煙竄天,利沃夫市長薩多維稍早證實,市內受到5枚飛彈攻擊,敦促當地居民前往避難。依據最新消息,目前至少造成6人死亡、8人受傷,有3枚飛彈擊中軍事基礎設施,另1枚擊中汽車輪胎更換設施。

BBC駐利沃夫團隊稍早透露,當地至少發生5起爆炸,現場飄出濃濃黑煙。而空襲警報在爆炸發生前45分鐘大響,類似防空警報在當地算是相當常見,許多人仍在街上走動,BBC團隊當時身在飯店餐廳內,親眼目睹遠處黑煙升空。

One of the 5 Russian cruise missiles flying over #Lviv, prior to hitting civilian infrastructure in the city. pic.twitter.com/LQ7f4dQR0i