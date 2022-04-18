俄血腥虐殺烏兵！酷刑室扒衣電擊　蒙眼綑綁聽同袍慘叫到斷氣

▲ 烏克蘭南部城市馬力波一棟建築物嚴重毀損。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭倖存士兵宣稱，俄軍在一處沾滿鮮血的酷刑室毆打虐待並活活打死烏軍俘虜，扒光衣服、電擊，甚至有人面臨模擬處決、威脅性侵。另方面，烏克蘭官員表示，俄軍也會在屍體、洗衣機等處安裝爆裂物等致命陷阱，企圖殺害無辜的烏克蘭人，更有人因為打開廢棄車輛後車廂被炸死。

每日星報報導，烏克蘭一名士兵與多名同袍戰友被抓進俄軍酷刑室，綑綁、蒙上眼睛，親耳聽到坐在身旁的戰友被俄軍虐待毆打，不但打斷肋骨，還活活打死，親耳聽見戰友生前的慘叫聲，即便他不斷出聲呼喚，但當時戰友已經沒有任何反應。這名倖存士兵宣稱，俄軍並不畏懼奪取烏軍士兵性命，更說「所有烏克蘭人都必須死」。

在戰友被殺之後的10天期間，儘管倖存下來的多名烏兵保住性命，但全都被殘忍對待，包括酷刑折磨、多次模擬處決、威脅性侵、被迫坐在自己的排泄物上。在俄軍占領蘇梅小鎮時，8人被扒光衣服、刺傷及電擊，而所處的酷刑室位在地下室，空間只有數公尺寬，牆壁上沾滿血。

除此之外，烏克蘭政府也說，俄軍撤離部隊會在洗衣機等地方設置致命陷阱，企圖殺害無辜的烏克蘭人，或在汽車後車廂裝炸藥，且在基輔、馬力波都能見到屍體被放置手榴彈。在基輔郊外，一名男子4月初時打開裝有爆裂裝置的廢棄車輛後車廂被炸死，而死者妻子先前已帶著7歲兒子逃往波蘭，在得知丈夫死訊後相當心碎。

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky）表示，俄軍遺留下來的爆裂裝置到處都有，車窗、醫院病床、頭盔、門都是俄軍安裝炸藥的地方。非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，自俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，已發現至少5.4萬個爆裂裝置。

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