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澤倫斯基：烏克蘭可對俄抗戰10年　世界要為普丁動用核武做準備

▲影片2分45秒左右，澤倫斯基回應俄軍使用核武的可能性。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭為了拿回屬於烏克蘭的東西，可與俄羅斯對戰10年，而全世界都應該為俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭使用核武器做好準備，俄羅斯採取核攻擊的可能性非常大。

CNN昨（17日）播出澤倫斯基專訪。他說，烏克蘭不願對入侵者做出重大讓步，「我希望拿回我們自己的東西，為了這個，我們能夠與俄羅斯對戰10年」，同時呼籲西方加快對烏克蘭的武器供應，不是2個月或3個月，「今天或明天就需要裝備」。

▲俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，戰火迄今未歇。圖為烏克蘭軍隊。（示意圖／路透）

談及普丁是否藉由部署化武或核戰術武器來推進烏克蘭軍事目標，他說，全世界所有國家都必須擔心，因為這可能會成真，包括化學武器在內，因為人民性命對他們來說什麼都不是，「我們應該想的不是害怕，而是做好準備，而且這不只是烏克蘭的問題，我認為，這也是全世界應該面對的問題。」

澤倫斯基進一步警告，俄羅斯採取核攻擊的可能性非常大，不該等到俄羅斯決定使用核武的那一刻，必須先行做準備，「這需要抗輻射藥物和防空洞」，且深信俄羅斯有可能使用任何類型的武器。

▲烏克蘭基輔周邊小鎮伊爾平（Irpin），有平民陳屍街道。（圖／路透）

俄羅斯今年2月24日揮軍入侵烏克蘭，至今歷經多次挫敗，包括烏俄兩軍激烈交火後，俄方選擇撤出基輔及附近區域。在這之後，俄羅斯也失去最強大軍艦莫斯科號（Moskva），在黑海被烏克蘭導彈擊中後沉沒。

美國中情局長伯恩斯（William Burns）上週表示，俄軍在烏克蘭人手中遭遇慘敗，可能使絕望的普丁訴諸使用核武，「我們任何人都不能對潛在使用戰術核武器及低當量核武器的威脅掉以輕心。」

澤倫斯基也說，烏克蘭守軍絕對不會屈服，也不會為了結束和俄羅斯的戰爭放棄東部領土，並邀請美國總統拜登、法國總統馬克宏來烏克蘭訪問，實際看看當地情況，了解是否有「種族滅絕」的狀況發生。

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