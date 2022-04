「火箭彈掉旁邊」下秒爆炸！她出門購物差點沒命　驚悚瞬間曝

▲ 女子提著袋子走在路上,差點遭火箭擊中。(圖/Defence of Ukraine)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄烏戰事持續逾7周,戰火摧殘之下,轟隆爆炸聲已經成為許多烏克蘭人的日常。東北部第二大城哈爾科夫(Kharkiv)就發生一起驚悚事件,一名女子提著購物袋走在路上,身旁竟突然掉下一枚火箭彈,下秒當場爆炸,現場煙霧瀰漫,驚險過程在網路上瘋傳。

Kharkiv. Two months ago, no one in Ukraine could have imagined something like this. Now it is becoming commonplace for many Ukrainians. pic.twitter.com/SNk9tDBb4F