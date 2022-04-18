蘇貞昌昔推平溪天燈、貢寮音樂季　今挺地方創生預算翻倍至120億

▲行政院長蘇貞昌「2022地方創生論壇暨成果展」。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌18日出席「2022地方創生論壇暨成果展」時表示，今天指示國發會主委龔明鑫應大力發展地方創生，給予更多預算支持，「不要只有5年60億元，5年120億元都沒有問題」。

蘇貞昌表示，推動地方創生應講究方法，並充分發揮地方所長，創造各地方的差異性，希望藉由今日活動讓大家相互觀摩學習，共同推動地方創生，達成「地方就是國際，國際就是地方」的目標，進而讓台灣生生不息。

蘇貞昌說，如果從字面上解釋「地方創生」的「創生」兩字，「創」就是從無到有、從有到好；「生」就是要帶動生意，讓地方獲得支持、繼續發展，進而生生不息，因此地方要發展，與「創」、「生」息息相關。

蘇貞昌特別舉他擔任屏東及台北縣長時推動地方創生的例證，包括在屏東縣長任內，他有感於屏東農民在屏鵝公路旁招攬行經車輛購買蓮霧之辛苦且販售成效不彰，因此親自帶著這些農民到臺北百貨公司前販售蓮霧，擴大消費市場，並一舉打響黑珍珠蓮霧名聲。

此外，蘇貞昌指出，以往平溪放天燈活動皆由地方鄉公所舉辦，但鄉公所無足夠資源解決當地塞車、垃圾清潔等問題，因此他上任台北縣長後，決定改由縣政府舉辦並統一規劃，由交通局規劃交通管制、警察局控制車流、環保局協助垃圾清運及協調學校操場施放天燈等，並由新聞局進行宣傳，當時吸引約10萬人到場，並分四梯次施放天燈，包括駐台外交使節以外文書寫祝福語，祈求世界和平。

蘇貞昌說，育幼院幼童、情侶與親子等，每一梯次共300人，活動現場1,200盞天燈依梯次冉冉升起，在四周群山環繞、沒有光害的夜晚，只見天燈的光亮，眾人一同見證「層巒疊嶂、萬籟俱寂、寒夜群山、千燈並起」，隔天千燈並起的畫面也成為報紙頭版，自此之後每年平溪天燈節時，都能吸引數十萬人共襄盛舉，也為地方帶來生意，這就是「創」生意，從有到好，生意生生不息。

蘇貞昌表示，貢寮擁有海洋和沙灘等天然資源，為發展當地觀光，他擔任台北縣長時也於夏季舉辦貢寮海洋音樂季活動，搭建舞臺邀請獨立樂團一連3天進行表演，現場並聚集許多遊客和年輕人，而地方阿嬤叫賣啤酒所得，幾乎是1年的收入，小孫女也跟著兜售茶葉蛋，縣政府結合海洋、沙灘和音樂，發揮地方特色，為地方帶來收益，具體體現地方創生的精神。

▼行政院長蘇貞昌「2022地方創生論壇暨成果展」。（圖／行政院提供）



蘇貞昌強調，他非常重視地方創生發展，此次他再任行政院長後，於2019年即親自出席「2019台灣地方創生展」開幕典禮，並看到許多年輕人願意回到地方推動相關工作，殊值肯定。他說，已要求國發會應結合各部會資源，並投入大筆經費，積極鼓勵願意投入地方創生的民眾，縱算失敗還是要繼續鼓勵，相信有此熱情的人士終會成功，即使沒有成功，光是這種熱情以及對地方的感情，即值得政府鼓勵。

有鑑於此，蘇貞昌已經請國發會主委龔明鑫將推動地方創生計畫的經費由原先規劃的5年60億元，再大幅提升，希望可以鼓勵更多人投入地方創生。

蘇貞昌也提到，屏東竹田、內埔、萬巒等地區以往多種植檳榔，但現在改種植可可作物，面積達200公頃，成為全台最大的可可栽種區，而利用可可所製成的巧克力更獲得國際金牌的殊榮，十分了不起，也改變地方栽種的生態，並為地方帶來收益。

蘇貞昌表示，國人喜歡到日本京都遊覽廟宇、赴歐洲參觀教堂，以及到美國加州品嚐葡萄酒，台灣也應發展出具有地方特色的產業，尤其在國際嚴峻疫情下，應將各部會先前配合振興五倍券所發送的加碼券，連結地方創生特色，鼓勵國人在國內消費，將國人一年至國外觀光約8千億的產值留在國內，活絡國內經濟與觀光市場。

蘇貞昌說，今日前來設展的68個攤位都非常值得鼓勵，參與者沒有年紀之分，只有觀念是否創新，也唯有如此，才能充分發展地方特色，進而在全球化競爭的浪潮下存活延續。

▼行政院長蘇貞昌「2022地方創生論壇暨成果展」。（圖／行政院提供）

