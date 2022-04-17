快訊／政院：紓困特別條例延長至明年6月、尚餘千億預算

▲政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／綜合報導

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例6月底到期，為因應疫情發展，行政院發言人羅秉成17日表示，政院已函請立院同意，將特別條例、預算施行時間延長到明年6月。

羅秉成表示，為因應未來疫情發展，行政院已於前15日下午函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例（以下簡稱特別條例）」及特別預算施行期間均延長至明（2023）年6月30日。

羅秉成指出，依特別條例第19條第1項規定，原條例施行期間將於今（2022）年6月30日屆滿，但同條第2項規定得經立法院同意予以延長。有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎於國際間仍屬嚴峻，且衡酌國內疫情之發展變化快速，實難於6月30日前嘠然而止，故相關防疫作為及防疫設備、物資，以及醫療量能等皆有持續採行與整備之必要，並得繼續執行本條例相關措施。

羅秉成表示，且基於疫情發展變化難測，延長期間之長短應從寬考量以為因應，政院依法提請立院考量上述國內外疫情發展情形，同意將特別條例與特別預算施行期間均延長一年至明（2023）年6月30日。

對於特別預算，羅秉成並指出，原經立法院通過總額共8393.39億之特別預算，迄今尚有約1千3百多億待執行，為配合特別條例之延長時間，特別預算之施行期間亦有一併延長之必要，以利繼續做為特別條例各項待執行措施之支應使用。

羅秉成又表示，經綜合評估，特別條例及特別預算施行期間均有延長一年之必要，但目前仍以繼續執行特別條例相關措施為優先考量，現階段暫無提出增加特別預算總額之修法需求，政府會視未來疫情發展情形，適時妥為因應之決定。