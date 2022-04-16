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政院防疫會議下軍令　蘇貞昌：增加快篩劑購買熱點的鋪貨量

▲▼行政院長蘇貞昌出席擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長16日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、國內醫療量能以及醫療物資整備情形等議題進行討論。蘇貞昌聽取報告後指示，現在防疫戰略已調整為「重症求清零、輕症有效管控」，並穩健開放讓民眾正常生活，並請指揮中心與相關部會密切注意到貨後的物流狀況，在民眾購買的熱點需增加鋪貨量，讓需要的民眾能夠購買到快篩試劑。

指揮中心表示，全球確診人數已突破5億人，死亡人數也已達到620萬人。全球疫情約下降18%，疫情雖趨緩，但可能受國外檢測量縮減等因素影響，致低估實際病例統計。境外移入病例數還在高峰，國際傳播風險仍大。此外，國內本土疫情此週較明顯上升，新增多起群聚，然而確診病例99.56%為輕症或無症狀者，因此目前防疫目標為減少重症，減緩病例增加速度，並以個案隔離處置為優先。

指揮中心指出，為擴大醫療應變量能，強化輕重症分流，確保確診病例能得到醫療照護，已公布明確分流指引，將隨時根據疫情變化調整。另外，為持續鼓勵民眾施打疫苗，指揮中心也頒布新指引，4/22起，包含遶境、進香團、旅行團體、健身房等，參與民眾及工作人員均需完成3劑疫苗接種，來降低染疫後的中重症風險。指揮中心也持續鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，強化民眾自主防疫應變。

指揮中心表示，在醫療物資方面，針對中重症藥物，注射型現有1萬6千人份，口服藥物則有1萬3千多份，而增加採購之藥品將根據合約期程陸續到貨，而為因應國內快篩需求，目前已徵用國產廠商快篩試劑，加上訂購進口快篩試劑近日就會陸續到貨，未來將可提供價穩量足的快篩試劑讓民眾購買。

蘇貞昌表示，現在防疫戰略已調整為「重症求清零、輕症有效管控」，並穩健開放讓民眾正常生活。雖然確診病例大多為輕症或無症狀者，但在輕重症分流上也仍需預留重症的醫療量能，以確保民眾就醫需求。另外，須強化接種三劑疫苗的場所、活動、職業等，也請指揮中心持續要求施打。

蘇貞昌也指出，目前醫療物資充足，中重症藥品亦將陸續到貨。惟因近日疫情快篩試劑需求上升，也請指揮中心與相關部會密切注意到貨後的物流狀況，在民眾購買的熱點需增加鋪貨量，讓需要的民眾能夠購買到快篩試劑。又若企業有防疫需求，取得困難，也請指揮中心協助。蘇院長請各部會預先做好準備，隨著疫情變化，政府也必須調配各種防疫量能的需求，各部會務必密切合作，提升效率。

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