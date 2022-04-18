中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

▲台北副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，對於何時開放施打，台北副市長蔡炳坤表示，只要中央禮拜三開會完確認，北市會循中學生接種疫苗的模式安排，但小學生統計12萬多人，即便用7成來估也要9萬劑疫苗，現在有疫苗不足的壓力，希望中央盡快解凍疫苗，供應地方需求。

對於小學生接種疫苗，蔡炳坤表示，只要中央禮拜三開會完確認，北市都會準備好，包括：學校造冊、家長同意書等，會循中學生接種疫苗的方式，媒合醫院到學校接種。

蔡炳坤表示，需要中央趕快規劃的是，小學生統計12萬多人，即便用7成來估也要9萬劑疫苗，一方面又要顧及65歲以上的民眾施打、移工也大量到北車接種，現在有疫苗不足的壓力，希望中央盡快解凍疫苗，供應地方需求。

對於開放兒童施打疫苗，柯文哲表示，台灣不是跑最快的國家，不管5至11還是6至11歲，依其他國家的數據來看，不能說沒有副作用，但整體來講還是利大於弊。

柯文哲指出，為什麼兒童打疫苗這麼晚上線，因為打疫苗兩個目的，保護自己、保護別人，小朋友感染後有重症的比較少，所以擺最後，但小朋友可能傳染給大人，特別是爺爺奶奶，現階段小朋友打疫苗很大程度是為了防止感染別人，也就是為了達成群體免疫的目的。

對於打BNT還是莫德納，柯文哲表示，黃立民講的最中立，如果沒有BNT、只有莫德納還是可以打，沒辦法保證沒有副作用，只能說統計起來還是利大於弊，該打就打，有莫德納還是先打。