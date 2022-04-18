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兒童疫苗選莫德納被砲轟　柯文哲喊「利大於弊」：有莫德納還是先打

▲▼美國賓州、美國疫情、5到11歲兒童接種新冠疫苗、兒童疫苗。（圖／路透）

▲中央開放兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，藍營更痛批指揮中心把兒童當白老鼠，對此，台北市長柯文哲18日表示，如果沒有BNT、只有莫德納還是可以打，沒辦法保證沒有副作用，只能說統計起來還是利大於弊，該打就打，有莫德納還是先打。

對於小學生接種疫苗，蔡炳坤表示，只要中央禮拜三開會完確認，北市都會準備好，包括：學校造冊、家長同意書等，會循中學生接種疫苗的方式，媒合醫院到學校接種。

對於開放兒童施打疫苗，柯文哲表示，台灣不是跑最快的國家，不管5至11還是6至11歲，依其他國家的數據來看，不能說沒有副作用，但整體來講還是利大於弊。

柯文哲指出，為什麼兒童打疫苗這麼晚上線，因為打疫苗兩個目的，保護自己、保護別人，小朋友感染後有重症的比較少，所以擺最後，但小朋友可能傳染給大人，特別是爺爺奶奶，現階段小朋友打疫苗很大程度是為了防止感染別人，也就是為了達成群體免疫的目的。

對於打BNT還是莫德納，柯文哲表示，黃立民講的最中立，如果沒有BNT、只有莫德納還是可以打，沒辦法保證沒有副作用，只能說統計起來還是利大於弊，該打就打，有莫德納還是先打。

對於疫苗使用，疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文17日表示，根據包含歐盟、澳洲等與其他共30多國資料分析，6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗後，出現的副作用主要注射部位疼痛、發燒、咳嗽及喉嚨痛為主，至於家長最擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險部分，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢。

陳時中17日表示，6至11歲年齡層約120萬人，但施打率很難估算，以美國而言約有三成，「至於何時開放接種，還要視預防接種諮詢委員會決定」、「若決定要打，當然要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業」。

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