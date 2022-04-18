北市譴責敦化國小臨時停課「不周延」　明復課「今當線上演練」

記者蘇晏男／台北報導

台北市化國小由於逾10個班級被匡列隔離，因此中午起全校停課到4/25，引發家長反彈，但北市教育局則指敦化國小是錯誤示範，明天就要復課。對此。台北市副市長蔡炳坤證實敦化國小明天要復課，「今天就當作線上演練」；蔡也譴責，確實敦化國小在處理上不夠周延。

蔡炳坤18日在北市防疫記者會上，對於北市敦化國小臨時停課，但教育局卻說明天復課，導致家長罵翻天一事，蔡表示，這這子學校因確診停課，幾乎每天忙到半夜，所以一定要在前一天明確之後來通知學校。

蔡炳坤說，敦化國小案例，確實學校在處理上不夠周延，敦化國小上周及上上周，確實有3人確診，但時間上，停課已有新規範，家長雖擔心，但學校未跟教育局討論，就貿然宣布停課，確實應該要檢討。

蔡炳坤也表示，今天就當作線上演練，明天就復課。

敦化國小學生家長表示18日上午接獲即起全校停課至4/25的通知，質疑校方為何不早告知。北市教育局長曾燦金下午被質詢此事，指出全校停課試7天或10天，要看實際確診者最後到校日，而敦化國小臨時宣布是錯誤示範。

曾燦金也指，教育局同仁都會忙到凌晨1、2時確認是否有停課需求，並與業務科討論之後，教育局再用專業經驗指導，判斷是否停課7至10天，「學校可能處理過程當中，我覺得是危機處理不好，應該昨天晚上需要做就要做，但我們經過指導後，明天應該還是要復課。」

▼台北市敦化國小大門 。（資料照／記者崔至雲攝）