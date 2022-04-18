媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

▲媽媽向正妹店員要電話。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

媽媽是神隊友？一名男網友發文表示，日前媽媽去蛋糕店時，看到一位很漂亮的女店員，於是便積極詢問對方電話，只是回到家後，才發現電話號碼只有9碼。文章曝光後，讓大票網友直喊根本是韓劇！而該網友後來也曝光故事結局了。

這名男網友在Dcard上，以「我睇咗啲咩（我看了什麼）」為題發文，提到日前媽媽去蛋糕店時，看見有位女店員長得很漂亮，因此便積極詢問對方是否有男友？今年幾歲？還大力推銷兒子，最後更是直接開口要電話。

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只是，電話雖是要到了，但原PO一看字條才發現號碼只有9個數字！因此，媽媽又立刻打電話去蛋糕店詢問正確號碼。對此，原PO不禁笑翻，還說如果女店員看到貼文的話，他一定要好好說聲不好意思。

▲有網友笑虧，拿下口罩可能就不漂亮了。（示意圖／取自PAKUTASO）

貼文曝光後，有網友好奇後續，「最後問到（電話）嗎？」原PO則回應，「有！」女店員當時是一時緊張才會寫錯。

其他網友也紛紛留言回應，「你媽咪好可愛！是緣分的開始」、「哇！韓劇的情節」、「好甜」、「求後續」、「好像韓劇劇情的開端」；不過也有網友表示，「現在疫情大家都戴口罩，也遇到很多漂亮女生，但拿下口罩就驚覺不對勁，還是小心一點！叫媽媽別衝動」。

看到網友們的熱情回應後，原PO則透露，後來他有去蛋糕店向女店員道聲不好意思，說媽媽打擾人家做生意；他心想女店員當時應該是不好拒絕才會給電話的，沒有大家想看的韓劇劇情。