　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

▲▼點心,甜點,蛋糕,馬卡龍,下午茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲媽媽向正妹店員要電話。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

媽媽是神隊友？一名男網友發文表示，日前媽媽去蛋糕店時，看到一位很漂亮的女店員，於是便積極詢問對方電話，只是回到家後，才發現電話號碼只有9碼。文章曝光後，讓大票網友直喊根本是韓劇！而該網友後來也曝光故事結局了。

這名男網友在Dcard上，以「我睇咗啲咩（我看了什麼）」為題發文，提到日前媽媽去蛋糕店時，看見有位女店員長得很漂亮，因此便積極詢問對方是否有男友？今年幾歲？還大力推銷兒子，最後更是直接開口要電話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是，電話雖是要到了，但原PO一看字條才發現號碼只有9個數字！因此，媽媽又立刻打電話去蛋糕店詢問正確號碼。對此，原PO不禁笑翻，還說如果女店員看到貼文的話，他一定要好好說聲不好意思。

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲有網友笑虧，拿下口罩可能就不漂亮了。（示意圖／取自PAKUTASO）

貼文曝光後，有網友好奇後續，「最後問到（電話）嗎？」原PO則回應，「有！」女店員當時是一時緊張才會寫錯。

其他網友也紛紛留言回應，「你媽咪好可愛！是緣分的開始」、「哇！韓劇的情節」、「好甜」、「求後續」、「好像韓劇劇情的開端」；不過也有網友表示，「現在疫情大家都戴口罩，也遇到很多漂亮女生，但拿下口罩就驚覺不對勁，還是小心一點！叫媽媽別衝動」。

看到網友們的熱情回應後，原PO則透露，後來他有去蛋糕店向女店員道聲不好意思，說媽媽打擾人家做生意；他心想女店員當時應該是不好拒絕才會給電話的，沒有大家想看的韓劇劇情。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
新北2歲童罕見重症　全球「6國家」開放5歲以下打疫苗
快訊／《小明星大跟班》也有人確診！吳宗憲現況曝　全員做PCR
徐小可夫妻動怒曝「3小孩打疫苗決定」！　認想退演藝圈：真的夠
星巴克今起「這6天」　全品項、全容量買一送一
13歲女兒長太美被看上　38歲媽救女遭俄軍輪流性侵2周
BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望
LIVE／逾6萬人居家隔離　柯P預言：本周全台大亂！
新北2歲童重症「插管中」　雙和醫院：病毒發展快速、罕見嚴重
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

正妹遺傳「棒槌大拇指」！國中時超常被笑　網長知識：很可愛

校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

孩子台上跳舞！政治人物「1動作」惹怒家長　網幫嗆：衝仇恨值？

月花4萬5！妹子問「多少存款能裸辭？」　網見1支出狂勸：先不要

沒品男「麥克風塞下體」嗨PO限動！網一片打擊：再也不去KTV了

在家做「防疫丸」手廢了！3小時打漿、拌料到塑型　關鍵原因曝

輝瑞BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望

文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

正妹遺傳「棒槌大拇指」！國中時超常被笑　網長知識：很可愛

校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

孩子台上跳舞！政治人物「1動作」惹怒家長　網幫嗆：衝仇恨值？

月花4萬5！妹子問「多少存款能裸辭？」　網見1支出狂勸：先不要

沒品男「麥克風塞下體」嗨PO限動！網一片打擊：再也不去KTV了

在家做「防疫丸」手廢了！3小時打漿、拌料到塑型　關鍵原因曝

輝瑞BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望

文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

管委會大樓vs.大空間公寓？　夫妻租屋陷分歧！網分2派吵翻

誰是政治獻金王？　3次大選獲捐超過20億

白宮專家佛奇：群體免疫概念恐不適用新冠

20歲壯男欲跳水！嬌小女拚命拽住 驚險瞬間巧遇巡警上前救回

沒戴口罩丟垃圾遭拒　他開車硬攔回收車！整箱貓罐頭拋上去挨告

舉重界爆大黑馬！台東林珊瑩練5個月　全中運國女64公斤級奪銅

「俠女」告「大俠」賴帳800萬　她爆氣：證明我有錢不靠他養

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

一堆人有掃地機「也會買吸塵器」　必備2台關鍵曝！網一致同意

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

生活熱門新聞

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

陳時中：兒童BNT合約草案送出尚無回應

估今1600例　最終300萬確診？他算出各縣市人數

更多熱門

相關新聞

沒品男「麥克風塞下體」　嗨PO限動炸鍋了

沒品男「麥克風塞下體」　嗨PO限動炸鍋了

到KTV唱歌的時候，店家基於衛生考量，都會附上一次性的麥克風套，但有些人嫌麻煩、懶得裝。就有網友在Dcard發文，「看完看你還敢不敢在KTV不裝麥克風套」，貼出一張IG限動截圖，只見有人去唱歌，卻把麥克風「塞到內褲裡」，讓不少人大受打擊，「超噁」、「連麥克風都不敢拿了」、「真的不要鬧。」

心疼網美遭家暴　同學揭：劈腿閃嫁富二代

心疼網美遭家暴　同學揭：劈腿閃嫁富二代

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

表特氣質正妹是女警　一片投降：逮捕我

表特氣質正妹是女警　一片投降：逮捕我

親戚酸「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！

親戚酸「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！

關鍵字：

蛋糕店店員口罩正妹要電話Dcard

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

女星做試管「50支驗孕棒全落空」崩潰！　婆婆1句話罵醒

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面