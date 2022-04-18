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網美自爆離婚粉絲心疼她被家暴　同學揭「劈腿閃嫁富二代」黑歷史

▲難過,傷心,家暴,霸凌,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網美分享自己家暴離婚的心路歷程，被心疼粉絲轉貼後，意外引來前同學批判。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

1位匿名男粉絲去年在論壇Dcard發文，指自己追蹤3年的T姓網美自爆離婚了，「原來她歷經了整整兩年的家暴」，底下留言出現網友爆料，T女「是劈腿後甩了長跑男友閃嫁富二代」，T不滿名譽受損提告，結果其中2網友都是T女的大學同學，1人賠錢了事，另1人懷疑原po是在做公關宣傳，她依自身經歷發文並無惡意，台北地檢署處分不起訴。

T女的IG有1.8萬粉絲，不時可看到與廠商合作發布邀稿、工商貼文，2021年4月間，有名匿名男粉將她的IG截圖，貼到Dcrd感情版，標題「家暴真的會殺死一個人」，男粉稱看著T女「一路結婚生子，她從未在網路上發過任何有關另一半的照片」，重點來了，在今年的4月初，她發了一篇貼文說自己離婚了」，「原來她歷經了整整兩年的家暴」，「家暴的人也太該死了吧。」

文章引來300篇留言，大多數是幫T女哭哭，心疼，並痛罵家暴男，期間卻穿雜著幾段文字，蘇姓女子留言質疑原PO所寫的T女「阿不就當年要畢業的時候，因為跟一個富二代的一個眼神對了，就把長跑4年男友甩了，然後跟富二代閃婚的勵志愛情故事嗎？」

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲前同學質疑網美劈腿甩掉長跑多年男友，閃嫁富二代。（示意圖／翻攝pakutaso）

另外還有江姓男子留言「阿劈腿就劈腿是能有甚麼證據 沒有劈腿也是無縫閃婚啦」，「我不用是她前男友我也知道她劈腿啊 系上誰不知道 傷害到關心她的人 當然不是我啊 我又不關心她呵呵」。

T女憤而委由律師控告4名說她劈腿的網友涉嫌加重誹謗、公然侮辱，其中2人因住居所關係被移轉其他地檢署偵辦，而蘇女和江男經查證，真的與T女是大學同系同學，台北地檢署首度偵辦時，將蘇女、江男都處分不起訴，案經高檢署再議發回，江男選擇與T女達成賠償和解，獲得T女撤告。

蘇女則不認為自己有錯，她認為那篇文章本來是被發佈到Ptt的，後來有網友檢舉是廣告文後就被刪除了，一模一樣的文章就被改貼到Dcard上，所以蘇女覺得這真的是宣傳手法，想為此博取關注，而網友在Dcard上都在留言心疼T女，和她的自身經歷有出入，所說的一見鍾情或閃婚沒有任何貶抑之意。

檢察官調查，蘇女的留言並沒有張貼照片或提及T女性名年籍，除非現實生活中認識，否則不會知道蘇女說的是誰，考量蘇女留言並非毫無實據，而率先在Ptt與Dcard上發文的人，與T女在網路上有互動，確實有可能是廠商想藉文章吸引公眾目光，蘇女根據個人價值判斷，提出與事實相關的意見與評論，屬可受公評之事，因此處分不起訴蘇女和江男。

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