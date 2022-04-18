沒品男「麥克風塞下體」嗨PO限動！網一片打擊：再也不去KTV了

▲原PO貼出照片勸世。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

到KTV唱歌的時候，店家基於衛生考量，都會附上一次性的麥克風套，但有些人嫌麻煩、懶得裝。就有網友在Dcard發文，「看完看你還敢不敢在KTV不裝麥克風套」，貼出一張IG限動截圖，只見有人去唱歌，卻把麥克風「塞到內褲裡」，讓不少人大受打擊，「超噁」、「連麥克風都不敢拿了」、「真的不要鬧。」

這位網友貼出照片勸世，提醒其他人如果有去KTV，真的要裝麥克風套，因為永遠不知道其他顧客的素質，看到有人把麥克風塞進內褲裡，還拍下畫面傳到網上，也讓他傻眼直呼沒品。

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▲有人唱KTV，卻把麥克風塞進內褲裡。（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，馬上有人貼出傻眼和晴天霹靂的貼圖，「看完連麥克風都不敢拿了」、「欸這樣後面的人很衰」、「該用保鮮膜把整隻麥克風包起來再碰了，噁到哭」、「看來要自己買麥克風了」、「還好我不去KTV」、「我想到我唱完歌，還用手去吃薯條……」、「我以後不會把麥克風嘟近嘴巴唱歌了。」

有網友則表示，自己去唱歌時一定會消毒，「都自己帶酒精噴過一遍，自己再戴白手套拿著才唱歌。當然麥克風頭離嘴巴至少20公分，線的部分都直接拿保鮮膜包住。看過更極端的直接拿自己的麥克風，哈哈哈」、「我都會用酒精先擦一遍，比較安心。真的不知道上個人做了什麼」、「好險我都會整支麥克風連遙控器，用酒精噴好噴滿。」

也有人分享更駭人的故事，「我以為這是常識，之前都看過有人喝醉塞進鮑魚」、「我們老師說有些沒品的人在KTV還會把麥克風當成玩具……上面有什麼奇怪液體都不知道，從那之後我都沒去過KTV。」