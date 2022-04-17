愛迪達深夜突發0.8折券！他爆買1.3萬「變1095元」　後續曝光

▲蝦皮愛迪達凌晨突然發0.8折折價券。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蝦皮愛迪達出事了啦！」有網友16日清晨逛蝦皮的時候，意外發現adidas官方旗艦館竟然給出「0.8折」的折價券，半信半疑加了滿滿購物車，原本要價1.3萬元的商品不僅免運，用了折價券後只要1095元，讓其他人也驚呆，「第一次看到賣場折價券那欄數字破萬。」至於愛迪達是否有要出貨，原PO也曝光後續。

這位網友文中貼出訂單截圖，猜測愛迪達應該是要給「8折折價券」，卻誤輸成0.8折，雖然不知道官方會不會取消訂單，還是果斷先買一波，挑了許多上衣、運動服飾還有球鞋，接著按下結帳。只見商品總金額原本是13698元，在經過運費折抵、折價券折扣（-12603元）過後，總付款金額只要1095元。

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▲有網友驚呼，第一次看到折價券折扣金額破萬。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人都看傻，「如果全數出貨我看也賠了好幾百萬」、「……靠！第一次看到賣場折價券那欄數字破萬」、「賺爛了賺爛了」、「這個bug如果賠一堆錢，是公司自行吸收嗎」、「你們都怎麼知道這種好康的。」更多網友則是跪求後續、紛紛喊卡。

而原PO一開始是16日的0點34分發的文，他事後則是多次更新進度，首先是凌晨1點10分發現0.8折券已經被兌換光，之後則是改回8折，至於商品只是進入確認狀態，並不代表會出貨。事隔約15小時後，就有網友貼出訊息截圖，「他們要取消了」，可以看到愛迪達告知，「針對您於4月16日所下的訂單，因運營代理商疏失導致價格有誤，我們將不會出貨」。

之後原PO也收到訊息，愛迪達指出，「此為明顯的人為疏失，導致您的權益受損，我們深感抱歉」，不過也有承諾會提供其他補償方案，協助取消訂單。另外，還有網友曝光愛迪達給他的補償方案，分別是「1.2000元折價券，消費滿2001元可折2000元」、「2.五折券，上限折抵5000元」，讓網友大讚算是相當有誠意了。

▼愛迪達表示不會出貨，但會提供補償方案。（圖／翻攝自Dcard）