親戚酸嗆「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！網讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃品臻／綜合報導

職業不分貴賤，各行各業都該被尊重！一名女網友發文表示，從小到大，總會有些親戚看不起做工的爸爸、酸言酸語，她對此也很難過，但不管親戚怎麼批評，在她心中，仍一直以爸爸為榮，暖心貼文廣受網友們好評。

這位女網友在Dcard以「做工的爸爸，怎麼了嗎」為題發文，提到從小到大，總會有一些討人厭的親戚笑爸爸不念書才會去做工，更酸溜溜地說如果努力一點，就可以像大伯一樣坐辦公室當高級主管，還要原PO用功念書，不要跟爸爸一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO對此相當抱不平，「這種親戚，真的是沒辦法好好尊重欸……每次阿公阿嬤有狀況，大伯都只出一張嘴，都馬是爸爸在處理的！只會看工作，卻不去看其他面向……。」

原PO除心疼爸爸以外，更表達出對爸爸滿滿的驕傲，「我爸是工人又怎樣，我爸即便很累，也都會努力擠出時間陪我們，我爸賺的錢，是他用體力換來的辛苦錢，我以我爸為榮！希望大家不要再這樣隨便地以工作去評斷一個人。」

▲原PO以做工的爸爸為榮。（圖／翻攝自Dcard）

文章掀起廣大迴響，網友們紛紛留言表示，「沒有這些工人，我們哪來的房子住，職業不分貴賤！別在意那些親戚的話」、「你爸爸一定也很以妳為榮」、「做工很辛苦，值得敬佩」、「每個職業都值得尊重，像我爸爸是個殯葬業」、「我爸也做工，小時候常常被笑，開著貨車載我們小孩上下課！但現在是老闆年收入破千萬～我爸做工我驕傲」。

還有網友分享自身經驗表示，「我國中同學沒唸高中，高中開始去工地工作，現在一個月8萬，我大學5年碩士畢業，現在一個月3萬6000（元），現在一樣都25歲，我單身，沒房、沒車、背學貸，我朋友，前陣子剛付頭款買房，已提完親，年底準備結婚，開始懷疑我唸那麼多書到底在幹嘛」。