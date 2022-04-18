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大陸 大陸焦點 特派現場

上海拚社會面清零　封控區今起連4天「每天核酸檢測」

記者蔡儀潔／綜合報導

路透社近日引述2名知情人士說法，指上海官方設下4月20日前實現「社會面清零」。上海市衛健委今（18）早發布通告，要求封控區今起到21日，每天進行1次核酸檢測。

▲▼ 上海疫情，吳凡 。（圖／視覺中國）

▲排隊做檢測的上海民眾。（圖／視覺中國）

▲▼ 廣達上海製造城。（圖／上觀新聞）

▲上海有序開始復工復產，圖為廣達上海製造城復工現況。（圖／上觀新聞）

據《澎湃新聞》報導，上海今早舉行疫情防控記者會，市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，根據市疫情防控工作安排，從15日開始對封控區、管控區內所有人員進行「抗原+核酸」組合檢測篩查，對防範區內所有人員進行抗原檢測篩查（快篩測試）。

她接著指出，今日起到21日，封控區內每天進行1次核酸檢測；15日前5天內有陽性感染者的樓棟（宅）上門採樣；5天內沒有陽性感染者的樓棟（宅），錯峰下樓採樣。

據吳乾渝介紹，對管控區內所有人員，18日、19日、21日各進行1次抗原檢測；20日進行1次核酸檢測，錯峰下樓採樣；對防範區內所有人員，7天進行2次抗原檢測，「這幾天我們已做過一次，21日再做1次。」

據通報，上海17日新增本土確診2417例、本土無症狀患者19831例，累計22248例；新增3人死亡，年齡均在89歲以上。值得注意的是，此次是上海本輪疫情爆發以來，官方首次通報死亡病例。

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