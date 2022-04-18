確診者居隔竟外出打球、買禮物還狂發IG　新北重罰150萬：公然挑戰公權力

▲居隔男子公然違反防疫規定外出打籃球，遭到重罰150萬。（示意圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／新北報導

新北市三峽區一名18歲男子明知確診，竟故意不帶手機出門打球，還跑去買女友的生日禮物，新北衛生局18日表示，這名男子14日就知道自己陽性確診，是居家照護的申請對象，16日深夜卻故意把手機放在家裡規避電子圍籬，此舉不但造成民眾染疫風險，更是公然挑戰公權力，依法強制送集中檢疫所隔離，並將重罰150萬元。

新北市衛生局證實，家住三峽的確診男子14日PCR陽性，全家及女友等人也全都陽性，但他不但在IG上發布限時動態「恭喜中獎」，16日把手機放在家，跑出去跟別人打籃球，甚至去手機門市買Apple Watch當女友生日禮物。

由於他自己將全程PO上IG限時動態，即使後來刪掉，只留買Apple Watch動態，仍成證據，引起衛生局注意，會同警方上門查證。衛生局確認男子違規外出，依法強制移送男子到集中檢疫所。

衛生局表示，該名男子14日就知道自己陽性確診，是居家照護的申請對象，必須要1人1室隔離，卻在16日深夜故意把手機放在家裡、躲避電子圍籬私自外出，去購物、打籃球，還公然把這些違規行為po在IG限時動態，此舉會造成民眾感染疑慮，對於這樣挑戰公權力的行為，決定重罰150萬元。

依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。

另依傳染病防治法第62條規定，明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病（新冠肺炎）或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。