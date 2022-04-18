廣達上海製造城復工「實行閉環隔離」　車載配件、筆電廠率先啟動

▲廣達上海製造城是台企廣達集團的的生產製造基地。（圖／上觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城衝擊全球供應鏈，當局為了「防疫生產兩手抓」，決定逐步復工復產。松江區擁有萬名員工的廣達上海製造城16日上午有序復工，廠區實行閉環管理。據悉，廣達上海製造城是台企廣達集團的的生產製造基地。

▲復工現狀。（圖／上觀新聞）

據《上觀新聞》報導，在落實各項防疫措施的基礎上，廣達上海製造城f1和f3工廠有序復工復產。工人們全程佩戴口罩、面罩在各個機台間嫻熟地作業，在工業機器人與工人們的通力協作下，一件件產品源源不斷地製造完成。

相關負責人李國穗表示，15日申請復工復產，廠區實行閉環管理，率先復工的是f1和f3工廠，f1工廠生產車載配件，約500名員工；f3工廠生產筆記本電腦，約1500名員工；目前公司共有8個廠房，超過4萬名員工。

針對目前疫情防控形勢，李國穗指出，已要求一般工作人員在閉環內工作、生活、生產時全程佩戴口罩、防疫面罩，每日進行抗原測試（快篩測試）；按照樓層設置餐桌、加裝隔板、錯峰用餐，人員分樓層分散居住，最大限度增大間距，並提供相關生活物資。

另外，對所有進入廠區的外來物品實施無接觸式交接，進出貨交接時，雙方全程佩戴口罩，進行物表消毒後方可進入閉環區域，一系列措施確保各項防疫工作無死角、無漏洞。

▲投入智慧化技術改造的工廠只需人工輔助參與便可運作。（圖／上觀新聞）

至於f1和f3工廠為何能率先實現有序復工復產？李國穗介紹，因為工廠投入的智慧化技術改造，工業機器人成為生產線上最能幹的機械手臂，在很多生產、檢測等環節實現了無人化或少人化的自動化流水線，只需要人工輔助參與。

李國穗說，按照目前的形勢研判，到4月22日有望實現6000名員工有序復工復產。據瞭解，4月16日晚，上海經信委發佈《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》，在確保風險可控的前提下，落實閉環管理，有力、有序、有效推動企業復工復產，保障產業鏈、供應鏈安全穩定。