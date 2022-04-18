　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣達上海製造城復工「實行閉環隔離」　車載配件、筆電廠率先啟動

▲▼ 廣達上海製造城。（圖／上觀新聞）

▲廣達上海製造城是台企廣達集團的的生產製造基地。（圖／上觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城衝擊全球供應鏈，當局為了「防疫生產兩手抓」，決定逐步復工復產。松江區擁有萬名員工的廣達上海製造城16日上午有序復工，廠區實行閉環管理。據悉，廣達上海製造城是台企廣達集團的的生產製造基地。

▲▼ 廣達上海製造城。（圖／上觀新聞）

▲復工現狀。（圖／上觀新聞）

據《上觀新聞》報導，在落實各項防疫措施的基礎上，廣達上海製造城f1和f3工廠有序復工復產。工人們全程佩戴口罩、面罩在各個機台間嫻熟地作業，在工業機器人與工人們的通力協作下，一件件產品源源不斷地製造完成。

相關負責人李國穗表示，15日申請復工復產，廠區實行閉環管理，率先復工的是f1和f3工廠，f1工廠生產車載配件，約500名員工；f3工廠生產筆記本電腦，約1500名員工；目前公司共有8個廠房，超過4萬名員工。

針對目前疫情防控形勢，李國穗指出，已要求一般工作人員在閉環內工作、生活、生產時全程佩戴口罩、防疫面罩，每日進行抗原測試（快篩測試）；按照樓層設置餐桌、加裝隔板、錯峰用餐，人員分樓層分散居住，最大限度增大間距，並提供相關生活物資。

另外，對所有進入廠區的外來物品實施無接觸式交接，進出貨交接時，雙方全程佩戴口罩，進行物表消毒後方可進入閉環區域，一系列措施確保各項防疫工作無死角、無漏洞。

▲▼ 廣達上海製造城。（圖／上觀新聞）

▲投入智慧化技術改造的工廠只需人工輔助參與便可運作。（圖／上觀新聞）

至於f1和f3工廠為何能率先實現有序復工復產？李國穗介紹，因為工廠投入的智慧化技術改造，工業機器人成為生產線上最能幹的機械手臂，在很多生產、檢測等環節實現了無人化或少人化的自動化流水線，只需要人工輔助參與。

李國穗說，按照目前的形勢研判，到4月22日有望實現6000名員工有序復工復產。據瞭解，4月16日晚，上海經信委發佈《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》，在確保風險可控的前提下，落實閉環管理，有力、有序、有效推動企業復工復產，保障產業鏈、供應鏈安全穩定。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►這支離子夾超好用，讓你天天變髮型！

ET快訊
外送員1打3痛毆同行頭破濺血　下秒被「魔法攻擊」KO
兒童打莫德納　醫揭很多人不知「這件事」：狂問怎沒BNT
徐小可夫妻暴怒了！網酸帶小孩出遊　他飆罵2點：我怎麼了嗎
快篩實名制每人限購5支　陳時中曝「價格有望壓到100元以下」
自強號上「蟒蛇品種曝光」！　研判外來種
只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」　一票哭崩：昨天領了
快訊／蔡英文自主健康管理今二次篩檢　結果出爐
快訊／自強號有蛇抓到了！　又粗又長「不只30cm」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣達上海製造城復工「實行閉環隔離」　車載配件、筆電廠率先啟動

東航陸續復飛223架波音737-800　雙機長執飛、不執行特殊航班

福建高速成大陸首個「數位人民幣」全應用路段　通行加油支付結算

上海增2萬2248例　官方首次通報3例死亡個案「最小89歲」

上海小提琴家腹痛「被醫院拒收」！在家絕望墜樓亡　家屬血淚控訴

「寧住墓園也不願回家」…她被逼婚逃家4年　見老父現身秒淚崩

不用趴著睡了！小學引入午休神器　椅子拉開能躺平「還附頭枕」

進入決戰時刻！　路透：上海設定4月20日「社會面清零」

中國已處高風險位置　胡錫進：台海「真正的爆點」或已不遠

馬保國也在上海搶購麵粉！封城下堅持「閃電五連鞭」感動網友

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

廣達上海製造城復工「實行閉環隔離」　車載配件、筆電廠率先啟動

東航陸續復飛223架波音737-800　雙機長執飛、不執行特殊航班

福建高速成大陸首個「數位人民幣」全應用路段　通行加油支付結算

上海增2萬2248例　官方首次通報3例死亡個案「最小89歲」

上海小提琴家腹痛「被醫院拒收」！在家絕望墜樓亡　家屬血淚控訴

「寧住墓園也不願回家」…她被逼婚逃家4年　見老父現身秒淚崩

不用趴著睡了！小學引入午休神器　椅子拉開能躺平「還附頭枕」

進入決戰時刻！　路透：上海設定4月20日「社會面清零」

中國已處高風險位置　胡錫進：台海「真正的爆點」或已不遠

馬保國也在上海搶購麵粉！封城下堅持「閃電五連鞭」感動網友

和泰、兆豐「新防疫保單」下修理賠金！　確診最高2萬、隔離1.2萬

姚元浩認「不知誰是胡天蘭」　親吐廚師最深層心聲

本土疫情升溫AZ《堅持做對的事》上線引發共感！導演：想拍出疫情期間美好的一面

台灣6～11歲打莫德納　歐美日韓「兒童疫苗政策」一次看

北市4警確診藏極樂足跡！找傳播妹陪酒疫調還說謊　警局怒了

柯文哲主持線上會議畫面曝　居隔首日就預言「本週全台會大亂」

快訊／中橫關原路段邊坡落石不斷　雙向阻斷緊急封路

快訊／自強號列車巨蛇研判為「紅尾蚺寵物蛇」　過來人曝飼養經驗

陳聖平開路連兩戰雙安　林暉盛初亮相3局失1分

女星千萬債務「遭7名黑衣人」圍堵咆哮！　壓力大到眼角膜破裂

大陸熱門新聞

她被逼婚逃家4年　見老父現身秒淚崩

不用趴睡！小學引入午休神器

上海男腹痛被醫院拒收　絕望墜樓

學校封控沒有飯吃！19歲學生癱軟倒地亡

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

胡錫進：台海真正的爆點或已不遠

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

路透：上海設定4/20「社會面清零」

上海增22248例　官方首通報3死亡

尪不菸酒勤工作！二婚妻不滿想離：又嫁個窩囊廢

陸專家：上海離本波疫情控制住已很接近

蘇州封控升級衝擊台廠　台商：已預做準備

他反向搬進上海被當「外星人」　

馬保國也在上海！搶購麵粉讓居民超興奮

更多熱門

相關新聞

兒童疫苗選莫德納家長有意見！　他揭指揮中心考量：不算亂來

兒童疫苗選莫德納家長有意見！　他揭指揮中心考量：不算亂來

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，大罵「莫德納是大魔王」、「莫德納好多人第三劑一半的劑量都受不了了」，希望可以有其他疫苗選擇。對此，資深媒體人黃暐瀚18日表示，歐盟、澳洲、英國、加拿大，都已經陸續給予莫德納「兒童施打EUA」，台灣跟進，不算亂來。

南韓解封首日增4.7萬例　達10周以來最低水準

南韓解封首日增4.7萬例　達10周以來最低水準

上海增22248例　官方首通報3死亡

上海增22248例　官方首通報3死亡

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

瑞芳警逮人…通緝犯PCR陽性

瑞芳警逮人…通緝犯PCR陽性

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情上海疫情上海封城廣達

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

女星做試管「50支驗孕棒全落空」崩潰！　婆婆1句話罵醒

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

快訊／李妍瑾凌晨宣布確診

爆乳禮生「胸前驚見大片駭人紅斑」

快訊／《綜藝大集合》男歌手確診後首發聲！　身體狀況曝光

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面