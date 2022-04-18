兒童疫苗選莫德納家長有意見！　他揭指揮中心考量：不算亂來

▲指揮中心開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，大罵「莫德納是大魔王」、「莫德納好多人第三劑一半的劑量都受不了了」，希望可以有其他疫苗選擇。對此，資深媒體人黃暐瀚18日表示，歐盟、澳洲、英國、加拿大，都已經陸續給予莫德納「兒童施打EUA」，台灣跟進，不算亂來。

黃暐瀚分析，兒童施打減劑量莫德納，雖然美國FDA並未批准（因為美國已經有專給兒童施打的BNT），但歐盟、澳洲、英國、加拿大，都已經陸續給予莫德納「兒童施打EUA」，台灣跟進，不算亂來。

目前莫德納劑量100微克、BNT劑量30微克、兒童BNT劑量10微克黃暐瀚指出，台灣預計施打在6-11歲兒童身上的莫德納，是減半劑量「50微克」。這劑量比起兒童BNT，整整多出「五倍」，後續引發心肌炎跟發燒的比例，也可能比兒童BNT來得高。

黃暐瀚表示，照理說，如果有專給兒童使用的「兒童BNT」，應該是最好，它的大量施打安全性報告，比莫德納齊全。但偏偏台灣沒有買這款兒童BNT，就算現在立刻去買，到貨時間，也不知要等到什麼時候，所以才會學習歐盟英加澳，減劑量，打莫德納。

黃暐瀚指出，3月24日，ACIP開會決議，不建議兒童施打疫苗。這天離現在，還不到一個月，說明指揮中心原本根本不打算讓兒童施打疫苗。這也就說明了，為什麼沒有超前部署，買「兒童BNT」，因為指揮中心，原本是不打算讓兒童打任何疫苗的。

疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文17日表示，根據包含歐盟、澳洲等與其他共30多國資料分析，6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗後，出現的副作用主要注射部位疼痛、發燒、咳嗽及喉嚨痛為主，至於家長最擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險部分，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢。

陳時中17日表示，6至11歲年齡層約120萬人，但施打率很難估算，以美國而言約有三成，「至於何時開放接種，還要視預防接種諮詢委員會決定」、「若決定要打，當然要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業」。

▼指揮中心4/17核准兒童接種莫德納。（圖／指揮中心提供）

