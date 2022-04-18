6-11歲童為何打莫德納？她答案超級酸　還要林靜儀踹共

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨宣布6至11歲兒童可施打半劑莫德納疫苗，兩劑接種間隔28天，引起諸多家長疑慮與不滿。對於為何這區間的兒童非打副作用較輕的BNT疫苗，國民黨北市議員游淑慧認為是因我國BNT已經用完了；游也提及民進黨立委林靜儀曾說千萬劑BNT打不完一事，要她踹共。





▲民進黨立委林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

指揮中心17日記者會上表示，食藥署已召開6至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。但此舉引起諸多家長不滿與疑慮，有人就到衛福部臉書表示，「為什麼要孩子當白老鼠」。

對於食藥署核准6至11歲兒童施打半劑莫德納，游淑慧17日在臉書表示，家長的疑問是，為什麼12以上的學童打副作用較輕的BNT，而6至11歲、更小的孩子卻打莫德納？6至11歲的兒童疫苗，美國至今只緊急授權（EUA）了輝瑞／BNT，核准日期是去年10月底，所以有數百萬6至11歲美國兒童已完成輝瑞疫苗的施打，為何美國還沒授權（莫德納），台灣搶先打？

游淑慧再指，已過了半年，至今莫德納還沒取得美國CDC此項授權，莫德納又做為美國製藥大廠，按道理美國CDC不會「卡」莫德納，為什麼台灣要迫不急待，優先核准莫德納用於6至11歲兒童呢？為什麼不同時也核准BNT呢？尤其美國早已數百萬兒童已經施打。

游淑慧認為，答案很簡單，台灣又沒BNT了，BNT不知買哪裡去了。鴻海創辦人郭台銘、台積電、慈濟捐的BNT已經「用完了」，而防疫指揮官陳時中說「國家有錢自己買」的BNT，還不知在哪。

去年BNT爭議時，郭台銘率先喊要買BNT，拋磚引玉，蔡政府找了郭台銘、台積電商談，以及慈濟宣布也要採購，最後以永齡基金會、台積電及慈濟名義共進口1500萬劑，但林靜儀卻在2021年9/2在臉書留言酸，「1500萬劑都到貨的話，我覺得打不完啦」，更貼上梗圖嘲諷。

游淑慧也提及此事。游表示。林靜儀曾酸「千萬BNT打不完」，現在陳時中卻還是在努力買BNT，不知道她怎麼看？這位婦產科醫師，對於台灣不同於美國，先選擇莫德納用於6至11歲兒童施打，她又怎麼看？

針對家長反彈兒童打莫德納疫苗，陳時中18日上午回應，兒童打疫苗前會先提供家長同意書，家長拿到後若有疑慮，可以向相關單位諮詢。因為政策是採自願性的，政府有責任把利弊與家長說明清楚，由家長自行判斷。