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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中爆氣嗆徐小可　國民黨：民進黨眼裡只有選舉

▲▼國民黨：陳時中想透過政治口水獲取選舉利益。（圖／國民黨臉書）

▲國民黨：陳時中想透過政治口水獲取選舉利益。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

台灣本土疫情加劇，女星徐小可和阿Ben結婚12年育有3個小孩，不滿停課標準及共存方式模糊，開直播飆罵指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」，卻遭到綠營網軍出征。對此，國民黨聲援藝人，並痛批民進黨眼裡只有選舉。

國民黨表示，指揮中心擁有最完整的疫情資料，理應能依據科學專業，研擬出最讓家長放心的停課標準。結果陳時中甩鍋給教育部造成天怒人怨，完全失職不道歉！

國民黨指出，陳時中顯然已經不把民意監督官員的合法權益、兒童的健康權、跟每一位父母害怕小孩染疫的憂慮放在心中，如此的失職，卻毫無官員基本的雅量。

國民黨再度呼籲陳時中，好好思考作為政務官應有的包容、態度，不要因為選舉就只想透過政治口水獲利，忽略防疫的專業理性，讓全國人民慌張無所適從。

此外，國民黨醫療委員會針對疫情提出五點建議，一、 請國人持續做好完整自我防疫、減少接觸、群聚；二、政府放棄繁複的疫調工作，回歸「醫療防疫」，整備醫療體系、更備好快篩試劑讓民眾正確、快速篩檢，確立後續管理與治療方針。

三、國人學習自主快篩做好分流準備。四、快篩陽性個案：無症狀者政府定出居家照護流程與時間，讓自主管理解決眾多感染者的問題。五、醫療體系做好分流診治工作，精準治療中重症患者，降低死亡率。六、居家照護者快篩陰性時，解除自主管理、立即返回工作崗位，守護台灣經濟。

國民黨醫療委員會表示，疫情爆發至上千之後，疫調、匡列已是不可行，中央與地方政府齊心，以快篩為武器、以無症狀、輕症陽性個案「居家照護」為方法，以強健醫療體系為後盾、照護國人健康，這才是「醫療強國台灣、面對疫情的最佳王道」。

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